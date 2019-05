Taylor Swift "ME!": Co wokalistka ukryła w nowym teledysku?

Ponad 150 milionów w niecałe dwa tygodnie zgarnął nowy teledysk Taylor Swift nakręcony do singla "ME!". Zobacz, czego w samym klipie doszukali się fani piosenkarki.

Taylor Swift podbija sieć klipem "ME!" /Dimitrios Kambouris /Getty Images

W utworze "ME!" wokalistkę wsparł Brendon Urie, lider grupy Panic! At The Disco. Za reżyserię kolorowego klipu odpowiadają Dave Meyers i sama Swift.

Piosenka swoją przygodę na liście Billboard Hot 100 zaczęła na ostatnim miejscu zestawienia, aby w kolejnym tygodniu zaliczyć największy skok w historii zestawienia - utwór "ME"! trafił na drugą pozycję, przegrywając jedynie z nową wersją utworu "Old Town Road" Lil Nasa i Billy Ray Cyrusa (posłuchaj!).

Numer nie przypadł do gustu jednak krytykom, którzy nazwali go przesłodzonym. Uznano wręcz, że Swift tym numerem cofnęła się do ery sprzed "1989" i zamiast wykorzystać swoją pozycję jednej z najbardziej wpływowych osób na świecie i mówić o ważnych problemach, stworzyła singel nie niosący niczego poza gloryfikacją własnej osoby.

Clip Taylor Swift ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

Piosenka "ME!" jest pierwszą zapowiedzią siódmego albumu Taylor. Na razie nie ma jeszcze żadnych szczegółów na temat następcy "Reputation" z 2017 roku, jednak fani od momentu premiery nagrania zdążyli odnaleźć w nim kilka detali dotyczących nowej płyty oraz samej Swift.

Na początku klipu widzimy węża - symbol Taylor Swift z ostatniej płyty - który zamienia się w motyla. Ma to symbolizować nowe otwarcie dla wokalistki oraz jej pozytywną przemianę.



W pewnym momencie teledysku widzimy drzewko świąteczne, co ma być odniesieniem do tego, że Swift wychowała się przy plantacji choinek. Pojawiają się też palma, która miała być jedną z zapowiedzi nowego albumu (wcześniej zdjęcia palm znalazły się na Instagramie).



Na ścianie w klipie widzimy obrazy kurczaków w okularach, a wśród nich znalazło się tez miejsce na podobizny Dixie Chicks, czyli zespołu, który był jednym z ulubionych grup wokalistki w młodości (Swift uczyła się gry na gitarze na ich piosence "Cowboy Take Me Away" - posłuchaj!). Fani zaczęli sugerować również, że gwiazda na pewno będzie chciała współpracować z formacją.



W klipie pojawiają się również m.in. zegar, który wskazuje 8:30 (fani są przekonani, że w takim razie płyta wokalistki ukaże się 30 sierpnia), napis "Lover", który ma być tytułem nowego albumu piosenkarki, a także odniesienia do piosenki "Welcome To New York" i filmów "Deszczowa piosenka" i "Mary Poppins" oraz teledysków "Shake It Off" (zobacz!) i "Delicate" (sprawdź!).



Fragment piosenki "I know that I went psycho on the phone" ("wiem, że staje się szalona przy telefonie") to natomiast nawiązanie do utworu "Look What You Made Me Do" (sprawdź!).

W klipie miały pojawić się też sugestie, że Joe Alwyn, obecny chłopak wokalistki, poprosił ją o rękę. W jednej scenie widzimy natomiast Big Bena oraz Tower Bridge, co sugerować ma, że Swift przeprowadzi się do Londynu, by być bliżej swojego chłopaka. Takie plotki pojawiły się już w 2018 roku, kiedy donosił o tym m.in. magazyn "Elle".



Jak na teorie dotyczące nowej płyty reaguje sama Taylor?

"Starałam się zmienić estetykę mojego Instagrama, aby przygotować go na nowy album. Publikowałam pastelowe obrazy i zmieniłem kolorystykę na bardziej jasną, bo taka będzie moja nowa płyta" - tłumaczyła.



"Uwielbiam, że są tym (wyszukiwaniem szczegółów - przyp. red.) tak zafascynowani i wiem, że będą o tym mówić między sobą jeszcze kilka lat" - dodała.



