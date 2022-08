W podcaście "The Twilight Effect With Ashley Greene and Melanie Howe" Chris Weitz powiedział wprost, że wiele ówczesnych gwiazd starało się o angaż, ponieważ - jak twierdziły - uwielbiały filmy o wampirach. Taylor Swift ( posłuchaj! ) próbowała w tym celu wykorzystać agenta, który reprezentował wtedy zarówno ją, jak i reżysera. Tenże przekonywał zatem filmowca, że piosenkarka może zagrać nawet w mało znaczącym epizodzie, "kogoś z obsługi stołówki, restauracji, czy coś w tym rodzaju, po prostu chce być w tym filmie" - zacytował Weitz. Agent nic nie wskórał, ponieważ reżyser uznał, że udział tak sławnej gwiazdy "rozproszyłby uwagę widzów".

Taylor Swift chciała zagrać w sadzie "Zmierzch". Dlaczego jej odmówiono?

"Weszłaby na około pięć minut i nikt już nie byłby w stanie skupić się na fabule - zauważył Chris Weitz w programie. Po czym dodał z udawanym żalem: "Pluję sobie teraz w brodę, bo przecież: "WOW, mógłbym spędzać czas z Taylor Swift. Mogliśmy nawet zostać przyjaciółmi. Pewnie zadała sobie pytanie: "Kim jest ten palant?". Jednak czasami trzeba podejmować decyzje z myślą o tym, co jest najlepsze dla filmu".

Piosenkarka na szczęście (lub nieszczęście) nie zniechęciła się do aktorstwa i od tego czasu wystąpiła epizodycznie w kilku innych gwiazdorskich produkcjach, jak: "Valentine’s Day" (Walentynki"), "The Giver" ("Dawca pamięci"), czy "Cats" ("Koty"). Zobaczymy ją też niebawem w zupełnie nowym projekcie.

Na 7 października zapowiedziano bowiem światową premierę komedii historycznej z jej udziałem pt. "Amsterdam". W filmie wyreżyserowanym przez Davida O. Russella (m.in.: "American Hustle", "Poradnik pozytywnego myślenia", "Joy") główne role grają Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington. Poza Taylor Swift występują także: Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek oraz Robert De Niro.

