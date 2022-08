19 sierpnia w Uniejowie startuje organizowany przez Polsat trzydniowy Earth Festival - wyjątkowy weekend wypełniony muzyką, którego przesłaniem jest najszerzej pojęte dbanie o naszą Planetę. W piątek zobaczymy koncert "Zalewski i przyjaciele", w sobotę artyści zaśpiewają przeciwko wojnie, niedziela upłynie pod hasłem "Gwiazdy dla Czystej Polski".

Podczas niedzielnego koncertu zobaczymy między innymi Julię Wieniawę, która wzięła tez udział w spocie promującym to wydarzenie.

Jak Julia Wieniawa dba o środowisko?

"Staram się na co dzień, małymi kroczkami, zmieniać ten świat i zaczynam właśnie od siebie, bo myślę, że kiedy wszyscy zaczniemy od siebie, to będziemy mogli wspólnie zrobić więcej. Segregacja śmieci, picie filtrowanej wody z kranu, nieużywanie plastikowych butelek. To są małe rzeczy, które mogą zmienić wiele. Znajdźcie coś swojego, co możecie dać naszej planecie, a na pewno będzie żyło się nam lepiej" - mówi gwiazda.

