Taylor Swift jest jedną z tych gwiazd, która nie boi się szczerości. Zwłaszcza wobec fanów. Dlatego to oni, w tracie koncertu w Melbourne, jako pierwsi usłyszeli, że tworzenie utworów na płytę pozwoliło jej przetrwać trudny życiowo i zawodowo czas.

"'Tortured Poets' to album, który musiał powstać. Chyba bardziej niż jakakolwiek z innych płyt, jakie do tej pory nagrałam. Był on dla mnie prawdziwym kołem ratunkowym. Wiązało się to z rzeczami, przez które przechodziłam w tamtym czasie i o których piszę w utworach" - stwierdziła Swift. "Praca nad nim przypomniała mi, dlaczego pisanie piosenek jest czymś, co prowadzi mnie przez życie i chyba do tej pory nie stworzyłam albumu, którego potrzebowałam bardziej niż tego" - dodała.



To wyznanie może jedynie podsycić domysły, które od czasu ogłoszenia płyty snują fani. A ci są przekonani, że na krążku artystka sporo miejsca poświęciła swojemu byłemu chłopakowi. Ich zdaniem angielski aktor, Joe Alwyn, z którym artystka była związana przez sześć lat, do kwietnia 2023 roku, był wręcz inspiracją.

Oliwy do ognia dolała Swift, dodając na tej samej scenie, że podczas ostatniego związku - jak cytuje "Mirror" - z samotności wypiła tyle białego wina, ile sama waży.

Fani 34-letniej wokalistki pod medialnymi relacjami z jej ostatnich występów nie bawią się w dyplomację. Pytają wprost Joe Alwyna: “Czy jesteś gotowy na płytę o sobie?".

Przy okazji przypomnieli wywiad z nim, w którym przyznał, że on, Paul Mescal i Andrew Scott mają wspólną grupę na jednym z komunikatorów nazwaną "The Tortured Man Club". Zdaniem komentujących to wystarczy, by domyślić się do kogo w swoich piosenkach nawiąże Swift.



Taylor Swift i Joe Alwyn. Historia wielkiej miłości i większego rozstania

Taylor Swift i Joe Alwyn zostali parą w 2017 roku. Swift potwierdziła to dopiero w 2019 roku przy okazji wydania rozszerzonego albumu "Lover", gdzie napisała, że od 2017 roku praktycznie cały czas przebywa w Londynie, gdzie "ukrywa się z chłopakiem przed paskudnym światem, który chce nam wszystko zepsuć".



"Mam świadomość, że ludzie chcą wiedzieć o naszym związku. (...)"Myślę, że udało nam się zachować prywatność i dopiero teraz ludzie się dowiedzieli" - mówił Alwyn w rozmowie z "British Vogue", ucinając dalsze dyskusje.



Od tamtego czasu Swift i jej partner zaczęli częściej pokazywać się publicznie. Przybyli razem m.in. na galę BAFTA oraz na Złote Globy. Swift zadedykowała mu również płytę "Lover". "Mój związek nie jest tematem do dyskusji" - mówiła w rozmowie z "The Guardian".



Już po wybuchu pandemii, kiedy to Taylor Swift wydała albumy "Folklore" i "Evermore", współautorem dwóch piosenek na pierwszej z nich miał być niejaki William Bovery, czyli tak naprawdę Alwyn ukrywający się pod pseudonimem.



"Mój związek przypomina obecnie bardziej prawdziwe życie niż historię z tabloidów" - mówiła Swift. W kolejnych miesiącach pojawiały się nawet plotki na temat zaręczyn pary, nigdy jednak nie zostały potwierdzone.



W kwietniu 2023 roku gruchnęły doniesienia o końcu związku, a Alwyn był wielkim nieobecnym na starcie nowej trasy koncertowej wokalistki - "The ERAS Tour". Magazyn "People" donosił w kolejnych dniach, że gwiazdy rozstały się ze sobą z powodu "różnicy charakterów". Swift i jej partner mieli uznać, że "po wyjściu z pandemicznej bańki" do siebie nie pasują.



Aktor miał nie radzić sobie z ogromnym zamieszaniem medialnym wokół Swift.

Taylor Swift zapowiedziała "The Tortured Poets Department". Co wiadomo?

11. album Taylor Swift ukaże się 19 kwietnia. Podczas gali Grammy Swift zdradziła, że informacje o nowej płycie trzymała w sekrecie przez dwa lata.

Krótko po ogłoszeniu poznaliśmy okładkę płyty. Na czarno-białym zdjęciu wykonanym przez Beth Garrabrant możemy zobaczyć gwiazdę leżącą w pościeli na łóżku.

Wiadomo też, że "The Tortured Poets Department" zawierać będzie 16 piosenek, natomiast bonusowymi nagraniami będą: "The Bolter" i "The Manuscript" (zależy od konkretnego wydania). Gościnnie na albumie znajdą się: Florence + The Machine oraz Post Malone.