"Taniec z gwiazdami": Co Kajra sądzi o innych uczestnikach programu Polsatu?

Informacja o dołączeniu Kajry do obsady 12. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (w sumie będzie to 25. seria) pojawiła się podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie.

Później ujawniono, że na parkiecie pojawią się także m.in. Oliwia Bieniuk, Sylwia Bomba, Kinga Sawczuk, Iza Małysz, a także Radek Liszewski (lider grupy Weekend), Denis Urubko i Łukasz "Juras" Jurkowski.

"Nie traktuje innych uczestniczek jak rywalek! Jako dziecko trenowałam wyczynowe ratownictwo wodne, zawsze liczył się udział w zawodach, a nie konkurenci. (...) Nie walczy się z kimś tylko z samym sobą i swoimi słabościami" - podkreśla Kajra w rozmowie z "Faktem".

Żona Sławomira najbardziej obawia się kontuzji, a także tego, czy zapamięta układy choreograficzne.

Przypomnijmy, że jesienią 2016 r. Sławomir w tanecznym show Polsatu zajął 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą.



Nowa edycja programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" - co się zmieni?

Nowym jurorem został Andrzej Piaseczny, który pojawi się u boku Iwony Pavlović, Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego.

Z kolei Izabela Janachowska (w programie tańczyła w parze z Wojciechem Medyńskim, Radosławem Majdanem, Przemysławem Saletą, Pawłem Stalińskim, Zbigniewem Urbańskim i Rafałem Brzozowskim) została nową prowadzącą, dołączając do Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny.



Kim jest Kajra?

Wokalistka wchodzi w skład zespołu Trzymajmy się Zapały, który towarzyszy Sławomirowi.

W październiku 2020 r. gwiazdor rock polo wydał drugą płytę "The Best of", która zawiera przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love" i "Będę z tobą" (z udziałem akordeonisty Marcina Wyrostka).

W sierpniu Kajra i Sławomir będą świętować dziesiątą rocznicę ślubu.