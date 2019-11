"Taniec z gwiazdami": Anna Karwan pierwszą gwiazdą nowej edycji

Podczas piątkowego (22 listopada) finału "Tańca z gwiazdami" ujawniono, że pierwszą uczestniczką kolejnej edycji będzie wokalistka Ania Karwan.

Ania Karwan zaśpiewała gościnnie podczas finału "Tańca z gwiazdami" przed ogłoszeniem wyników.

Karwan to zwyciężczyni konkursu Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Szerszej publiczności znana jest z siódmej edycji programu "The Voice of Poland" z 2016 roku, gdzie dotarła do finału. Podczas "przesłuchań w ciemno" brawurowo wykonała utwór "Purple Rain" z repertuaru Prince'a.

Pierwszą zapowiedzią jej debiutanckiej płyty, która ukazała się w lutym 2019 r., był radiowy przebój "Głupcy" ( posłuchaj! ). Teledysk do piosenki w sieci obejrzało ponad 14 mln razy.

W przeszłości wokalistka współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką.

Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.

W połowie października wypuściła piosenkę "The Secret Game" do filmu "Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego. To ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka.