"Tańcz" to drugi utwór składający się na wcześniej zapowiedzianą cyfrową EP-kę Leskiego. Klip do utworu powstał w Berlinie w symbolicznych dla miasta miejscach, takich jak Tempelhof, Kreuzberg czy Arkenberge.

"'Tańcz' to metafora. Życia, związku, przyjaźni, relacji, które bywają trudne. Wbrew wszystkiemu, dopóki masz siłę - tańcz. Nawet jeśli czasem mylą Ci się kroki. To piosenka o tym, że trudne czasy tworzą silne związki. Nie sposób przejść przez życie bez żadnych blizn. Dzięki nim wiesz, jak bardzo upadki potrafią być bolesne i idziesz ostrożniej. Doceniasz, jak dużym przywilejem jest możliwość przytulania się z kimś w tym samym rytmie" - mówi Leski.

"Utwór powstał w 2019 roku i miał stanowić mój producencki debiut. Finalnie postanowiłem zabrać jednak wszystkie zarejestrowane w domu ślady do Tomka Waldowskiego, z którym wspólnymi siłami sfinalizowaliśmy produkcję utworu" - wspomina Leski. Teledysk do utworu stworzył Michał Żak, fotograf, na co dzień mieszkający w Berlinie, gdzie od wielu lat tworzy i publikuje swoje prace. "Michał jest estetą, potrafi pięknie operować światłem i kolorem. Wykorzystaliśmy to" - opowiada Leski.

Clip Leski Tańcz

Leski wydał dotychczas trzy albumy - "Splot", "Miłość. Strona B" oraz "Supersam". Nadchodzącą EP-kę promował wcześniej singel "Osa".