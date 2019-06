Talinda Bennington zachęca do otwartości w sprawie zdrowia psychicznego

Talinda Bennington, wdowa po tragicznie zmarłym wokaliście Linkin Park, Chesterze Bennigtonnie zaapelowała do fanów, aby w ramach akcji 320 Changes Direction publikowali krótkie nagrania dotyczące zdrowia psychicznego. Odzew był natychmiastowy.

Po śmierci Chestera Benningtona Talinda zaangażowała się akcje informacyjne dotyczące zdrowia psychicznego /Gregg DeGuire /Getty Images

Przypomnijmy, że Chester Bennington popełnił samobójstwo w lipcu 2017 roku w wieku 41 lat. Muzyk przez lata zmagał się z depresją.



Krótko po śmierci swojego męża, Talinda Bennigton rozpoczęła liczne działania, aby wytłumaczyć internautom, w jaki sposób problemy psychiczne mogą zniszczyć życie człowieka.

Wdowa kilkakrotnie wypowiadała się na temat śmierci swojego ukochanego, a także publikowała nagrania, na których Bennnigton był uśmiechnięty i pozornie wyglądał na zdrowego. Nagrania i zdjęcia miały przestrzegać przed lekceważeniem depresji.



W dniu 42. urodzin zmarłego wokalisty, wdowa zorganizowała akcję 320 Changes Direction, której celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób psychicznych.



"Zmiana rozpoczyna się od nas" - pisała w tamtym czasie Talinda Bennington.

Obecnie aktywistka po raz kolejny postanowiła zaapelować do internautów i tym razem w ramach akcji 320 Changes Direction zachęciła zainteresowanych do publikowania 30-sekundowych nagrań na temat zdrowia psychicznego.

"Wyzywam was do zrobienia 30-sekundowych nagrań z odpowiedzią, dlaczego zdrowie psychiczne jest dla was ważne" - mówiła w nagraniu na Instagramie.



"Dla mnie to osobista sprawa, poświęciłam swoje życie zmianie kultury związanej ze zdrowiem psychicznym" - dodała.

W akcji do tej pory udział wzięli m.in. aktor Ken Jeong i muzyk Duff McKagan, a podczas całej akcji w sieci pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy postów związanych ze zdrowiem psychicznym.



