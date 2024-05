Tak wyglądał Ralph Kaminski jako nastolatek! W komentarzach zawrzało

Ralph Kamiński to wokalista znany ze oryginalnego wizerunku scenicznego i unikatowego głosu, który urzeka tysiące fanów. Autor utworu "Bal u Rafała" ma na swoim koncie już kilka Fryderyków. Aktualnie fryzura "na grzybka" jest z nim najbardziej kojarzona. Teraz pokazał, jak wyglądał 16 lat temu!

Ralph Kaminski - jak wyglądał kiedyś?

Na Instagramie wiele celebrytów dzieli się swoim życiem prywatnym. Tak robi również Kaminski, który nie pierwszy raz pokazał swoje zdjęcie z młodości. Teraz opublikował zaskakującą fotografię z początku swojej ścieżki muzycznej. Zmienił się nie do poznania.

Na publikacji widzimy stronę z lokalnej gazety, która przedstawiła go jako zwycięzcę Grand Prix XV Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Rafał Kamiński, ubiegłoroczny zdobywca Grand Prix XV Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, będzie gościem programu telewizyjnego TVP1 'Kawa czy herbata' w czwartek" - czytamy.

Z fragmentu artykułu dowiadujemy się, że Ralph Kaminski już wtedy był wysoko oceniany przez profesjonalistów i miał na koncie wiele nagród. Jak widać, piosenkarz od najmłodszych lat posiadał ogromne ambicje do osiągnięcia sukcesu.

Co na to internauci? Są oczarowani! "Ale śliczny chłopczyk", "Zdolny młodzieniec", "Przystojny byłeś" - komentują. Wokalistę porównano nawet do Liama Payne'a z One Direction. Padają też zabawne komentarze dotyczące ubioru. "Ta bluza jest przez tyle lat niezniszczalna czy kupiłeś sobie nową?" - żartują fani.