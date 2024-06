Teresa Werner to ikona śląskiej muzyki. Debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku. W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Kocham swoje morze" (posłuchaj!), "Spełnić marzenia" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt milionów odsłon.

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner, jednak celebrytka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. Jak teraz wygląda?

Joanna Garbos - jak dziś wygląda córka Teresy Werner?

Joanna Garbos jest jedyną córką Teresy Werner i nie da się jej odmówić wysportowanej figury oraz pięknej urody, odziedziczonej po mamie. Jakiś czas temu na swoim Instagramie podzieliła się z obserwatorami nowym tatuażem, który zrobiła na plecach, a przedstawia on jaskółkę.

Garbos jest miłośniczką podróży, z profilu można wywnioskować, że przede wszystkim Włoch. Zwiedziła także Portugalię i Hiszpanię. Uwielbia zwierzęta, zwłaszcza swojego psa labradora, z którym chętnie pozuje do zdjęć. Od 2020 roku jest także dumną posiadaczką wierzchowca. Na mediach społecznościowych ją możemy zobaczyć także na motocyklu.

Córka Teresy Werner niegdyś była zatrudniona jako wykładowczyni na Politechnice Częstochowskiej, a teraz pracuje w firmie farmaceutycznej. Gwiazda chętnie opowiada o Joannie w mediach.

"Staram się telefonicznie łączyć w wolnym czasie z córką, która mieszka w Częstochowie, z moją kochaną Asią. Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię" - mówi w rozmowie z Dzień Dobry TVN.