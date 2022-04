14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland.

Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight" - dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fenomenalna Viki Gabor jako Rihanna w show Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Polsat

Wokalistka przy tej okazji zaczęła nieco mocniej eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. Nie umknęło to uwadze fanów i choć wielu pochwaliło nowy image nastolatki, to znalazło się też wiele osób krytykujących. "Tragedia... Nie niszcz siebie na potrzeby TV i popularności... Masz piękny głos nie potrzebne ci dodatki, które Cię szpecą... Jeszcze trochę i będziesz wyglądać jak plastikowa lala", "Masz 14 lat, a wyglądasz na 25" - tego typu opinie można przeczytać pod postami piosenkarki.

Fryderyki 2021: zaskakujący wizerunek Viki Gabor 1 / 7 5 sierpnia wieczorem w Netto Arenie Szczecin poznaliśmy tegorocznych laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków - w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Kolejny raz temat powrócił przy okazji nagrania z życzeniami, które wokalistka opublikowała na swoim Instagramie. Na wideo Viki składa życzenia w mocnym makijażu, z doczepionymi rzęsami, ubrana w luźną, czarną koszulkę z wizerunkiem rapera, a na dłoniach ma wiele biżuterii. "Dobrej Wielkanocy dla wszystkich moich cyganów" - napisała, dodając również słowa "Awen Saste Bahtałe", czyli romskie pozdrowienie oznaczające "Pozostańcie zdrowi i szczęśliwi".

Jej ubiór nie spodobał się obserwującym, którzy spodziewali się stroju bardziej dopasowanego do okazji. "Zachłysnęła się sławą", "Szkoda że jej dorosły wygląd nie idzie w parze z dorosłym charakterem. Zachowanie ma dziecinne" - pisali.