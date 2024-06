"Dał nam przykład Nawałka, jak zwyciężać mamy" - rapuje MC Sobieski w najnowszym utworze dla polskiej reprezentacji.

Dowodzona przez trenera Michała Probierza kadra niedzielnym meczem z Holandią (początek godz. 15) rozpoczyna swoją przygodę z Euro 2024. Podczas turnieju w Niemczech w grupie zmierzy się także z Austrią i Francją.

Wspomniany Adam Nawałka prowadził polską reprezentację w latach 2013-2018. Podczas Euro 2016 osiągnął największy sukces w tych rozgrywkach, docierając z Orłami do ćwierćfinału.

Polska na Euro 2024. MC Sobieski wspiera Orły

Pochodzący z Kalisza MC Sobieski naprawdę nazywa się Patryk Bielewicz. Jego kanał na YouTube, gdzie publikuje swoje utwory, śledzi ponad 150 tysięcy osób.

"Nieuleczalna choroba oczu sprawiła, że z dnia na dzień widzę coraz mniej. Pomimo, że moje oczy gasną, to nigdy nie zgasła miłość do muzyki i piłki nożnej. Od dziecka jestem kibicem naszej reprezentacji i od roku 2012 wspieram ją poprzez muzykę. Liczę, że mój hymn dotrze do Polaków i doda im otuchy podczas turnieju" - podkreśla raper.