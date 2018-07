Taco Hemingway potwierdza związek z Igą Lis? (nowa płyta "Cafe Belga")

Plotkarskie media od dłuższego czasu przyglądają się raperowi Taco Hemingwayowi. Chodzi o jego związek z Igą Lis, młodszą o prawie 10 lat córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin.

Taco Hemingway to jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodszego pokolenia /Paweł Skraba / Reporter

Taco Hemingway bez żadnej zapowiedzi właśnie wypuścił do sieci odsłuch płyty "Cafe Belga".

Drugi duży album rapera powstał w Brukseli i Warszawie między styczniem a czerwcem 2018 rok i zawiera 11 numerów.



Za produkcję materiału odpowiadał Rumak oraz Borucci.

W ostatnim utworze "4 AM in Girona" (jedyny nagrany w języku angielskim) Taco postanowił odnieść się do m.in. paparazzich i interesujących plotkarskie media związku z Igą Lis.

Wideo Taco Hemingway - 4 AM in Girona (prod. Rumak & Borucci)

W tekście padają słowa "Jestem w niej zakochany".

Zdjęcie Iga Lis jest córką Tomasz Lisa i Kingi Rusin / AKPA

Do fizycznych wydań płyty dołączona została EP-ka "FLAGEY".

Dotychczasową dyskografię Taco Hemingwaya zamyka jego wspólny album z Quebonafide (nagrany pod szyldem Taconafide) "Soma 0,5 mg" Poprzedni solowy krążek rapera - "Hotel Marmur" - ukazał się w listopadzie 2016 roku.



Tracklista "Cafe Belga":

1. "Café Belga"

2. "ZTM"

3. "Wszystko Na Niby"

4. "Reżyseria Kubrick"

5. "2031"

6. "Fiji"

7. "Abonent jest czasowo niedostępny"

8. "Motorola"

9. "Modigliani"

10. "Adieu"

11. "4 AM in Girona".

Posłuchaj "Cafe Belga":