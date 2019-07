Taco Hemingway "Pocztówka z WWA, Lato'19": Płyta już w sieci. Duet z Podsiadłą hitem lata?

Taco Hemingway po raz kolejny postanowił zaskoczyć fanów i niespodziewanie opublikował w sieci za darmo cały album Hemingway "Pocztówka z WWA, Lato'19". Na krążku znalazły się duety m.in. z Pezetem, schafterem i Dawidem Podsiadłą.

Taco Hemingway opublikował nową płytę /Ewelina Wójcik /Show The Show

Po intensywnej trasie koncertowej z projektem Taconafide oraz zaprezentowaniu albumu "Cafe Belga" (posłuchaj!), Taco Hemingway zapowiedział na 2019 roku przerwę wydawniczą. Idol nastolatek nie dotrzymał jednak słowa i wytłumaczył, dlaczego tak się stało.

"Zapowiedziana na rok 2019 przerwa wydawnicza miała być więc wymogiem logistycznym. Okazało się jednak, że jestem uzależniony od wydawania nowego materiału w lato. Cóż począć. I tak właśnie powstała 'Pocztówka'.

Początkowo premiera albumu zapowiedziana była na 9 sierpnia, jednak okazało się, że wtedy do sprzedaży trafi wersja fizyczna płyty. 23 lipca raper wrzucił cały materiał za darmo do sieci i przypomniał, czemu robi tak z każdym wydawnictwem.



"Jako dzieciak jeździłem na Stadion Dziesięciolecia, gdzie wymieniałem kieszonkowe na pirackie albumy hiphopowe. W wieku nastoletnim logistykę ułatwiła mi rewolucja torrentowa, jednak wygoda ta rosła proporcjonalnie do kiełkującego poczucia winy. Nie mniej jednak, te setki przesłuchanych albumów, nielegalnie nabytych, wpłynęły na to jakim jestem człowiekiem oraz muzykiem (no dobra — 'muzykiem').

Wraz z wydaniem 'Trójkąta warszawskiego' obiecałem więc sobie, że - celem spłacenia długu - moje albumy zawsze trafiać będą do internetu za darmo. Oto najnowszy z nich. 'POCZTÓWKĘ' wrzucam klasycznie bez singli, teledysków i promocji, bo pilnie muszę zakończyć już ten etap prac. Bo chcę skupić się na kolejnym projekcie. Bo jest lipiec. Bo to moje piosenki i moja decyzja. Bo tak. W ogłoszenia sierpniowej daty premiery — mam nadzieję, że wybaczycie mi tę zmyłkę. Chodziło mi tylko i wyłącznie o premierę fizyczną.

Potraktujcie ten album jako jeden wielki singel. Teraz możecie naprawdę zdecydować, czy płyta zasługuje na dołączenie do waszej kolekcji. Na sam koniec, pozwólcie, że zabrzmię jak typowy raper: dziękuję wam za wsparcie. Tylko dzięki wam mogę codziennie robić to, co kocham" - napisał w mediach społecznościowych.



Na płycie nie zabrakło cenionych gości. Na "Pocztówce" usłyszymy Dawida Podsiadłę, Pezeta, Rosalie., Rasa, Kizo i schaftera. Produkcją materiału zajęli się: Rumak, Borucci, Zeppy Zep, Pham, Emapea, Cat'n'Dogz, 2K oraz Sergiusz.

Już teraz można przewidywać, że największym hitem płyty będzie wspólny numer z Dawidem Podsiadłą "W piątek leżę w wannie". W ciągu kilku godzin od premiery utwór zdobył prawie 400 tys. wyświetleń.

Przypomnijmy, że Taco Hemingway i Dawid Podsiadło 28 września zagrają wspólny koncert na PGE Narodowym.