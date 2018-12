Taboo: Fergie nie chciała wrócić do The Black Eyed Peas

Jeden z członków The Black Eyed Peas, Taboo, potwierdził, że Fergie nie była zainteresowana reaktywacją zespołu, gdyż wolała skupić się na solowej działalności. Członkowie formacji nie chcieli na nią czekać.

Fergie wolała kontyuować solową karierę niż wracać do The Black Eyed Peas / Photo Image Press / East News

12 października 2018 roku, po ośmiu latach przerwy, The Black Eyed Peas wrócili z nowy albumem zatytułowanym "Masters of the Sun Vol. 1". Do reaktywacji doprowadzili: will.i.am, Taboo oraz apl.de.ap, powrotu do składu odmówiła natomiast Fergie, która wolała skupić się na solowej działalności.

"Kiedy zapytaliśmy Fergie, czy chciałaby znowu z nami grać, odpowiedziała z szacunkiem: 'Zabieram się za 'Double Dutchess'" - mówił Taboo "The Sun".

Członkowie grupy postanowili, że nie będą czekać na wokalistkę. Jednym z powodów był stan zdrowia wspomnianego Taboo. W 2014 roku zdiagnozowano u niego raka jądra w drugim stadium. Wokalistą i raper przeszedł zabieg chirurgiczny usunięcia jądra, a następnie chemioterapię, gdyż nowotwór dał przerzuty na węzły chłonne.



Zdjęcie Fergie i Taboo / Isaac Brekken / Getty Images

Muzyk przyznał, że najpierw chcieli stworzyć nową płytę z Fergie, a gdy ta odmówiła, postanowili wrócić do działania w trio. Taboo chciał nagrać płytę jak najszybciej, na wypadek, gdyby jego stan znów uległ pogorszeniu.

"Poczułem, że czas na nikogo nie czeka, rozpoczęliśmy tworzenie 'Master of the Sun Vol. 1', wiedząc, że świętować nasze osiągnięcia będziemy w trójkę" - dodał.

Taboo nie widzi problemu w tworzeniu w ograniczonym składzie. Przypomniał, że początkowo zespół działał w ograniczonym składzie. Po drodze z formacją współpracowały wokalistki takie jak: Kim Hill (1995 - 2000), Sierra Swan (1998 - 2000) i właśnie Fergie (2002 - 2016).

"Nawet, gdy byliśmy kwartetem, byliśmy jak trio. Źródłem tego, co stworzyliśmy, nie jest nikt obcy" - dodał Taboo.

Obecnie skład BEP na żywo uzupełnia Jessica Reyonoso, którą w 2013 roku w filipińskim "The Voice" odkrył apl.de.ap. Już w tamtym czasie muzyk obiecał wokalistce, że będzie ciężko pracował nad tym, aby dziewczyna zrobiła międzynarodową karierę.

Reyonso mogliśmy usłyszeć w singlu "Ring The Alarm, pt. 1-3". Na nowej płycie zespołu pojawiła się również m.in. Nicole Scherzinger.