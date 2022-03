W 2022 roku przypada również 30-tka albumu "King" T.Love, nagranego w kultowym składzie z Jankiem Benedekiem, kompozytorem wszystkich utworów z tego najlepszego, rockowego - zdaniem dziennikarzy muzycznych - krążka lat 90.

Lider Muniek Staszczyk po prostu nie mógł nie reaktywować (po 6 latach zawieszenia) tej ferajny indywidualności. I tak w historycznym składzie: Muniek Staszczyk (wokale, teksty), Janek Benedek (gitary, kompozycje, produkcja muzyczna), Jacek Perkowski (gitary), Paweł Nazimek (bas) i Sidney Polak (perkusja).

Muniek & T.Love się nie zmieniają, jedynie poddają muzycznemu, nieco nowocześniejszemu podrasowaniu, co wychodzi im tylko podwójnie na dobre - wierni fani mają co lubią, nowi coś znanego we współczesnym wydaniu. Nic dziwnego, że na koncerty grupy przychodzą już nie dwa a trzy pokolenia miłośników zespołu! Trasa "Hau, hau" startuje już w maju!

Premiera płyty 22 kwietnia 2022 roku!

Clip T. Love Pochodnia - gościnnie Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni)

Janek Benedek podsumowuje muzycznie ten krążek jako "soundtrack naszych czasów, w rytmie miejsko-rockowej motoryki, z ciekawostkami w rodzaju mandoliny, saxofonu czy harmonijki ustnej, nie unikający także modernistycznej elektroniki".

Gościnnie na płycie pojawili się Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, Sokół, oraz Andrzej Smolik.

