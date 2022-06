Taylor Hawkins zmarł 25 marca w wieku 50 lat. Na początku czerwca rodzina muzyka wydała oświadczenie i zapowiedziała specjalne koncerty pożegnalne perkusisty.

"Moje najgłębsze podziękowania dla całej społeczności Foo Fighters i fanów Taylora za morze miłości, który każdy z Was okazał naszemu ukochanemu Taylorowi. Wasza dobroć była nieocenionym pocieszeniem dla naszej rodziny w tym czasie niewyobrażalnego smutku" - można było przeczytać.

Foo Fighters zaplanowali dwa koncerty w hołdzie dla zmarłego perkusisty. Będą to ich pierwsze występy na żywo od śmierci Hawkinsa. Pierwszy z nich odbędzie się 3 września na stadionie Wembley w Londynie, a drugi 27 września w Los Angeles.

"Miliony ludzi opłakiwały jego przedwczesne odejście 25 marca, a pełne pasji i szczere hołdy płynęły zarówno od fanów, jak i muzyków, których Taylor uwielbiał" - napisali Foo Fighters w oświadczeniu. "Taylor Hawkins Tribute Concerts połączy kilku z tych artystów, rodzinę Hawkinsa i oczywiście jego braci z Foo Fighters" - dodali.

Ciało muzyka zostało znalezione w hotelu w Bogocie, gdzie zespół miał zagrać koncert. Na razie nie podano przyczyny śmierci.

Gwiazdy pożegnają Taylor Hawkinsa

15 czerwca na oficjalnym kontach Foo Fighters w mediach społecznościowych pojawiły się szczegóły pożegnalnego koncertu w hołdzie Taylora Hawkinsa.

Wśród gości koncertu na Wembley znaleźli się m.in.: Brian May i Roger Taylor z zespołu Queen, Stewart Copeland z The Police, Liam Gallagher z Oasis, Geddy Lee z Rush czy Josh Homme z Queens of the Stone Age.

Wpływy z koncertu zostaną przekazane organizacjom charytatywnym w Wielkiej Brytanii, które wybierze rodzina Hawkinsa.

Media przypominają, że podobne pożegnanie miał w 1992 roku Freddie Mercury. Lidera Queen również żegnano na Wembley, a pieniądze zebrane podczas jego koncertu, przeznaczono na walkę z AIDS.

Poznaliśmy też gwiazdy, które wystąpią na specjalnym koncercie w Los Angeles. Będą m.in. Miley Cyrus, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette i Gene Simmons, Joan Jett oraz Mark Ronson.