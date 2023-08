Przypomnijmy że O'Shae Sibley, tancerz, który na jednej z nowojorskich stacji benzynowej tańczył wraz z przyjaciółmi do piosenek Beyonce, został zaczepiony przez obcych ludzi. Mieli oni wykrzykiwać "antygejowskie obelgi".

Kłótnia zakończyła się dźgnięciem nożem 28-letniego mężczyzny. Pomimo przewiezienia do szpitala i udzielenia pomocy ten zmarł. Wydarzenie skomentowała sama Beyonce, która napisała na swojej stronie internetowej: "Spoczywaj w mocy".

Na swoim instagramowej relacji dość nieoczekiwanie sprawę skomentował Sławek Uniatowski. Obserwujący go fani z pewnością przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli jego dość dziwny komentarz.

Szokujące słowa Sławka Uniatowskiego. Tak się tłumaczy

Odnosząc się do tragicznej śmierci mężczyzny Uniatowski dodał od siebie kilka przemyśleń, które zapewne miały być żartem. "I ja też nie ręczę za siebie! Nie znoszę tej pani, Rihanny i kilku takich" - zaczął. "Nie wiem, o czym wyją. A chciałbym, stąd moje poddenerwowanie. PS. Posłuchajcie lepiej Arethy Franklin" - napisał wokalista.

Fani nie do końca zrozumieli wpis artysty, a pod jego zdjęciem na Instagramie pojawiły się komentarze w stylu: "Nie wiem, co tam wyjesz. Idę posłuchać Beyonce i Rihanny"; "Beyonce to ty do pięt nie sięgasz".

W rozmowie z Plejadą wokalista wyjaśnił, że relacja "miała trafić do kilku osób" i była prywatna, "dotyczyła wcześniejszych muzycznych publikacji".

"Moje słowa zostały nadinterpretowane. Nie jestem fanem Beyonce, ale absolutnie nie umniejszam tragedii, która spotkała tego biednego człowieka. Osoby znające mnie bliżej wiedzą, że jestem osobą wyjątkowo otwartą i tolerancyjną. Nie chciałem nikogo urazić, jeśli jednak tak się stało, bardzo przepraszam" - stwierdził Uniatowski.