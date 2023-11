Szokujące plany 2Paca wychodzą na jaw. Namawiał do nich nawet rodzinę

Z wydanej pod koniec października książki "Tupac Shakur. The authorized biography" pióra Staci Robinson dowiadujemy się, że rok 1994 był dla rapera czasem wyjątkowo mrocznym. Nie tylko czekał na rozstrzygnięcie sprawy założonej przez 19-letnią dziewczynę, która oskarżyła go i jego dwóch współpracowników o molestowanie.

30 listopada, wychodząc ze swojego studia, muzyk został pięciokrotnie postrzelony i obrabowany. Splot tych wydarzeń okazał się dla niego druzgocący na tyle, że chciał odebrać sobie życie.

2pac skończyłby 50 lat 1 / 7 Tupac Amaru Shakur urodził się w Brooklynie, w 1971 roku. Jego rodzice należeli do Czarnych Panter - organizacji stawiającej sobie za cel samoobronę czarnoskórej ludności w USA. Jego rodzice rozeszli się, a matce, która go wychowywała, nie powodziło się najlepiej, przez co przenosiła się z dziećmi z miasta do miasta. Pomimo tego 2Pac jako nastolatek chodził do prestiżowej Baltimore School of the Arts. Źródło: Getty Images Autor: Raymond Boyd

"Uważam, że umieszczenie tych faktów w książce było niezwykle ważne, chciałam pokazać głęboką rozpacz i emocje, jakie nim targały. Tupac dochodził do siebie po tym, jak został postrzelony, co więcej wisiało nad nim widmo odsiadki" - wyjaśniła Robinson w rozmowie z "The Sun".

Szokujący plan 2Paca. Interweniowała jego matka

Powołując się na relacje bliskich autorka książki opisuje, że raper miał bardzo szczegółowy i makabryczny plan swojej śmierci. Ostatecznie odstąpił od niego, ale nie od samego zamiaru. Jego mama Afeni Shakur, ciocia i przyjaciel rodziny zastali go z dwoma pistoletami w dłoniach. "Na szczęście jego matka zdołała go przekonać, aby tego nie robił" - opisuje w książce autorka. Wyjaśniając dalej, że raper w ten sposób szukał wyjścia z sytuacji, w której się znalazł.

Targały nim wątpliwości, czy mimo tego, że nie przyznawał się do zarzutów o gwałt, powinien oddać się w ręce policji, czy może powinien ostatecznie położyć kres wszelkim zmartwieniom. "Tupac namawiał członków rodziny, aby wsparli go w tym pomyśle i samobójczym planie. Nie było w tym nic chorobliwego, maniakalnego, wręcz przeciwnie. Wyglądało to tak, jakby reżyserował film" - ujawniła w książce kulisy całej sytuacji ciotka rapera.

W jednym z wywiadów Tupac potwierdził, że nosił się z zamiarem odebrania sobie życia. Przyznał wówczas, że nie starczyło mu odwagi, by pociągnąć za spust. Dodał, że w tamtym czasie w duchu błagał wręcz o to, aby ktoś go w tym wyręczył. Niestety prośba została spełniona. 7 września 1996 roku będąc u szczytu swojej kariery, został postrzelony. Zmarł w szpitalu po pięciu dniach walki o życie.i o życie.