Jak opisują przedstawiciele Urzędu Miasta w Katowicach, "Szlakiem śląskiego bluesa..." to książka o miejscach, w których rodziła się pasja do muzyki. Autorami wydawnictwa są: Marcin Sitko, autor m.in. dwóch tomów wspomnień o Ryszardzie Riedlu i oficjalnego albumu dokumentującego historię zespołu Dżem oraz Wojciech Mirek - inicjator Szlaku Śląskiego Bluesa. Słowo wstępne do publikacji napisali: Leszek Winder i Sebastian Riedel.

Marcin Sitko to także m.in. autor biografii Bogdana Łyszkiewicza pt. "Wolność Kocham i Rozumiem" oraz książek "The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną. Warszawa 1967", "Woodstock 1969. Najpiękniejszy Weekend XX wieku", "Marillion. The Iron Curtain" i zbioru wspomnień o Mirku Bregule z grupy Universe pt. "Hej Panie".

Szlak Śląskiego Bluesa, obejmujący kluby muzyczne lub miejsca po nich, w których bluesmani spotykali się na koncertach czy jam sessions, powstał w 2016 r. Z okazji powstania Szlaku zostały zarejestrowane rozmowy z kilkudziesięcioma osobami: muzykami, animatorami kultury, dziennikarzami, czy zwykłymi fanami muzyki. To na bazie tych relacji powstała wydana właśnie książka. Jej premiera odbyła się w pomieszczeniach, w którym w latach 70. ubiegłego wieku powstał słynny klub "Puls", wspomniany w "Wehikule czasu" Dżemu. Mieścił się on w piwnicach pałacu Goldsteinów. Został zamknięty w połowie lat 80.

"Katowice były pierwszym w Polsce miejscem, gdzie można było studiować jazz i mają swój ogromny udział w fenomenie, jakim jest śląski blues, o czym można się przekonać, poznając Szlak Śląskiego Bluesa. Jest to jedyny tego typu projekt na świecie, gdzie po śladach historii muzyki w mieście oprowadzają osoby, które ją tworzyły. To w pełni multimedialny szlak wspomnień po wszystkich najważniejszych klubach muzycznych w regionie, które funkcjonowały na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat na Śląsku. Teraz jego uzupełnienie będzie stanowiła książka" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.



Sebastian Riedel, syn lidera Dżemu Ryszarda Riedla, który również jest znanym muzykiem, pamięta opowieści ojca o legendarnych klubach muzycznych. Określa je jako "wspaniałe świadectwa młodości i wolności". "Śląscy bluesmani tłumnie schodzili do klubów, podłączali instrumenty i oddawali się niczym nieskrępowanej, swobodnej wymianie dźwięków i emocji. Muzyka była ich pasją, a z czasem stawała się sposobem na życie" - napisał we wstępie do książki Sebastian Riedel.

Jak przekonują władze Katowic - Miasta Muzyki UNESCO - choć lata świetności najsłynniejszych śląskich klubów muzycznych przeminęły, to ich dziedzictwo nie zostało zapomniane. Pozwoliły one ukształtować się talentom i charyzmie dziesiątek muzycznych osobowości. Ich siła i dusza są obecne w dzisiejszej muzyce i przetrwały dla kolejnych pokoleń, dlatego warto je wspominać - przekonują samorządowcy.



"Krzak w 1975 roku swój pierwszy program ćwiczył przez miesiąc w klubie Pyrlik w Bytomiu. Dwa przebojowe utwory tego zespołu - 'Czakuś' i 'Przewrotna samba' powstały 1978 roku podczas prób w klubie Puls w Katowicach. Podobne historie dotyczą wielu innych zespołów jak: SBB, Twarze, Apokalipsa, Hokus, Dżem, Kwadrat itd. Wszyscy byliśmy 'przyklejeni' do jakiegoś miejsca. Można bez przesady powiedzieć, że śląska muzyka w klubach ma swoje korzenie... Opowiedziane tu wspomnienia to pasjonujące, czasami dramatyczne, przeważnie jednak humorystyczne historie. To też wielki kawał historii polskiej muzyki" - napisał w książce jeden z najważniejszych przedstawicieli śląskiej sceny muzycznej Leszek Winder.

Szlak Śląskiego Bluesa to projekt Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. Na stronie internetowej Szlaku znajduje się kilkadziesiąt klubów z różnych śląskich miast. Opowiadają o nich muzycy i dziennikarze. Znalazły się tam także biogramy artystów oraz specjalna aplikacja - interaktywny przewodnik po klubach, dzięki któremu można zaplanować trasę zwiedzania i przeczytać krótką historię wybranego miejsca. Dzięki geolokalizacji pełne materiały filmowe dostępne są tylko w odwiedzanych miejscach.