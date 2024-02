Serwis Wirtualnemedia.pl informuje, że według ramówki dla mediów reżyserką "Szansy na sukces" ponownie będzie Elżbieta Skrętkowska - pomysłodawczyni tego programu, odpowiadająca za jej realizację przez prawie dwie dekady. Format, prowadzony wtedy przez Wojciecha Manna, zniknął z TVP2 w połowie 2012 roku.

Na antenę powrócił wiosną 2019 r. z Arturem Orzechem w roli prowadzącego. Później program wyłaniał polskich reprezentantów na Eurowizję Junior oraz jedną osobę do konkursu "Debiuty" na festiwalu w Opolu.

"Szansa na sukces": Elżbieta Skrętkowska wraca do programu

Do "Szansy na sukces" nie wróciła wtedy Elżbieta Skrętkowska, bo nie osiągnęła porozumienia z Telewizją Polską. "Nie miałam nic przeciwko temu, żeby program wrócił na antenę, ale według umowy proponowanej przez TVP musiałabym się pozbyć wszelkich roszczeń" - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską, podkreślając, że gdy wymyśliła program, nie była pracownikiem TVP.

Publiczny nadawca odpowiadał wówczas, że Elżbieta Skrętkowska odrzuciła propozycje współpracy przy nowych odcinkach. W ostatnim czasie reżyserem programu był Konrad Smuga.

Przypomnijmy, że w marcu 2021 r. Artur Orzech stracił pracę w TVP. Później zdradził, że z czasem jego wpływ na "Szansę na sukces" był coraz mniejszy. Bezpośrednim powodem do rozwiązania umowy miał być planowany występ Jana Pietrzaka i zespołu Boys w jednym z odcinków.



Gdy tylko informacja ta dotarła do Artura Orzecha, ten natychmiast odmówił pojawienia się na nagraniach. "Ja z tymi gośćmi po prostu nie miałbym o czym rozmawiać. Pamiętam, że wcześniej poproszono mnie o poprowadzenie 'Szansy...' z Zenkiem Martyniukiem. Zapewniono mnie, że to ostatni flirt z disco polo w tym programie. Zgodziłem się, bo stwierdziłem, że jeśli będzie to tylko jeden odcinek, nie zaszkodzi to 'Szansie...', a poza tym uznałem, że może czegoś dowiem się o disco polo, na którym kompletnie się nie znam. Żeby była jasność - dla mnie to muzyka, która funkcjonuje w przestrzeni funkcjonalno-użytkowej, a nie artystycznej. Nie uważam, że powinno się wprowadzać ten gatunek do sal filharmonicznych. W TVP zdanie na ten temat było inne" - wyjaśnił.

Orzech podkreślał wówczas, że to on zrezygnował z współpracy z TVP i dlatego zapłacił karę za nieobecność na planie "Szansy...". W tym programie zastąpił go Marek Sierocki.



Nowa edycja "Szansy na sukces" z Arturem Orzechem w roli prowadzącego ruszy 2 marca (godz. 15:15).