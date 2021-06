Artur Orzech znalazł pracę po odejściu z TVP. Co będzie robił?

Artur Orzech oficjalnie dołączył do ekipy radia Rockserwis FM. Dziennikarz otrzymał audycję w poniedziałkowe wieczory. Na jego kanale na Youtube pojawił się komentarz, w którym uzasadnia swój wybór.

Artur Orzech pochwalił się nową pracą /Piotr Kamionka / Reporter

Reklama

Przypomnijmy, że Artur Orzech w marcu tego roku stracił pracę w TVP. Stacja zerwała z nim umowę krótko po tym, jak nie pojawił się na planie odcinka charytatywnego "Szansy na sukces". Orzech komentował później, że nie chciał prowadzić programu, w którym pojawia się Boys i Jan Pietrzak.

Reklama

Po zerwaniu współpracy z TVP Artur Orzech skomentował Eurowizję na swoim kanale na Youtube. Półfinały podsumował krótkimi materiałami, natomiast finał konkursu relacjonował na bieżąco, nie pokazując jednak występów, do czego nie miał prawa.

Teraz wiadomo natomiast, co dalej z karierą Artura Orzecha. Dziennikarz dołączył do radia Rockserwis FM.



"Z prawdziwą radością chciałbym ogłosić, iż Artur Orzech dołącza do ekipy Radia Rockserwis FM i od 14.06.2021 godz. 21:00 będzie spotykać się z Wami w autorskim programie ‘Nuta Nut'a’. Artur jest moim przyjacielem od lat, znakomitym radiowcem, wybitnym znawcą tematów wszelakich i bardzo się cieszę, że wybrał Rockserwis FM i przyjął zaproszenie, by stać się ważnym ogniwem naszej redakcji. Życzę Mu bardzo wielu udanych i przynoszących satysfakcję programów na naszej antenie!" - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Piotra Kosińskiego, założyciela rozgłośni.



"Moi kochani dziś będzie krótko i radośnie. Wracam do radia niezwykle kultowego, którego patronem i założycielem i ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński, równie legendarna postać jeśli chodzi o dziennikarstwo radiowe w naszym kraju. Pierwszy postawił na internet i tym się może szczyć, że miał nosa" - skomentował Orzech.

"Dlaczego Rockserwis? Dlatego, że to jest właściwa antena dla muzyki rockowej, muzyki niezależnej i szeroko pojętej muzyki, która ma walory artystyczne. Dlaczego Rockserwis? Bo nie musimy bać się sformatowania na przykład czasowego. Tutaj autorzy grają to, co chcą i przede wszystkim zwracają uwagę na to, co artyści chcą przekazać nam słuchaczom, co warte jest prezentacji" - dodał.

Wideo Orzech - NOWE RADIO!

Kim jest Artur Orzech?

Artur Orzech to dziennikarz muzyczny, przez blisko 30 lat związany był z Polskim Radiem. Prowadził autorskie audycje w Radiu Dla Ciebie, Programie Pierwszym Polskiego Radia, Polskim Radiu BIS i w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Od 1992 współpracował z TVP. Był autorem licznych programów telewizyjnych, jak "Muzyczna Jedynka", "Muzyczny Serwis Jedynki", "Studio Orzech" i wiele innych. Był prowadzącym takich programów, jak: "Pytanie Na Śniadanie", "Świat Się Kręci"i "Szansy na Sukces". W ramach współpracy z Telewizją Polską regularnie komentował konkursy Eurowizji.