"Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2020": Kto powalczy o reprezentowanie Polski?

Kto z Polski wystąpi na tegorocznej Eurowizji Junior? Znamy już 10 uczestników wrześniowej "Szansy na sukces".

Po raz pierwszy w historii impreza odbędzie się w jednym kraju dwa lata z rzędu.

Przypomnijmy, że w 2018 roku konkurs na Białorusi wygrała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be" (posłuchaj!). Dzięki temu Eurowizja Junior 2019 została zorganizowana w Gliwicach. Impreza odbyła się pod hasłem "Share the Joy" (posłuchaj hymnu imprezy!).

Tam ponownie triumfowała Polska, a zwycięstwo zapewniła nam Wiktoria "Viki" Gabor. Wykonała piosenkę "Superhero" (sprawdź!).

Tak jak w 2019 roku, nasz przedstawiciel zostanie wybrany w telewizyjnej "Szansie na sukces". W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzy się łącznie 21 młodych wokalistów. Pierwsze trzy będą półfinałami - jurorzy wskażą po jednym finaliście. Odcinki będą emitowane 6, 13 i 20 września. Finał odbędzie się 27 września.

Swój udział w mediach społecznościowych potwierdziło już 10 uczestników. O start na Eurowizji Junior powalczą: Wiktoria Cetera, Hanna Dzieniewicz, Mikołaj Gajowy, Aleksandra Kędra, Milena Kmita, Lena Małodzińska, Lena Marzec, Agata Serwin, Aleksandra Tracz, Alicja Tracz.

Nieco wcześniej poznaliśmy nazwiska jurorów, którzy ocenią występujących. Są to: Dawid Kwiatkowski, Marina Łuczenko-Szczęsna, Kasia Łaska (odc. 1), Cleo, Gromee, Michał Wiśniewski (odc. 2), Viki Gabor, Edyta Górniak i Piotr Rubik (odc. 3).

Finał Eurowizji Junior 2020 zaplanowany jest na 29 listopada. Slogan konkursu brzmi #MoveTheWorld - #RuszŚwiatem. Na razie udział potwierdziło 13 państw.