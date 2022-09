Syn wybitnego tekściarza nie odcina kuponów od sławy ojca, tylko sam zdobywa uznanie jako wszechstronny muzyk. Współtworzy m.in. zespół Warszawskie Combo Taneczne, znane z repertuaru przedwojennych muzyków warszawskich. Z Marcinem Maseckim założył również Jazz Band Młynarski-Masecki, w którym muzycy połączyli styl międzywojennych orkiestr jazzowych z nowoczesnymi brzmieniami.

Tym razem wyszedł z propozycją skierowaną do bogaczy. "Dla osób majętnych są koncerty domowe, ekskluzywne. Dla bardzo majętnych w ramach spotkania, mogę opowiedzieć czy łatwo, czy trudno jest być synem Wojciecha Młynarskiego oraz skąd w ogóle wziął się pomysł na muzykę" - ogłosił nie bez sarkazmu Jan Emil Młynarski, dodając że nie odpowiada na pytania: "za ile dokładnie taki koncert", bo: "dużo".

Swój wpis artysta zilustrował zdjęciem, na którym widać, jak śpiewa, akompaniując sobie na bandżoli przy suto, acz wbrew pozorom nie "na bogato", zastawionym stole (dominują ciasta i ciasteczka).

"Kocham to" - skomentowała wpis kolegi wokalistka folkowa i jazzowa Mary Rumi, czyli Marii Rumińska, córka zmarłego w lutym tego roku jazzmana Zbigniewa Namysłowskiego. "Możemy z Jaculem (puzonistą jazzowym Jackiem Namysłowskim, synem Zbigniewa - red.) być Twemi technicznymi, którzy rozszerzą historię o jednego z muzyków, kolegów - za odpowiednią gratyfikację ofkors. A nie są to tanie rzeczy (pisownia oryginalna, red.)". Po czym dolała oliwy do ognia: "A myślisz, że powinniśmy mówić to, co chcą ludzie usłyszeć, prawdę, czy coś na bieżąco wymyślać?". Jan Emil Młynarski spokojnie wyjaśnił koleżance, że nie skorzysta z tej opcji, bo najlepiej dzielić pieniądze, gdy w zespole jest... jeden człowiek. I że "zapotrzebowanie majętnego kontrahenta nie ma najmniejszego znaczenia".

"Kręci mnie ta opcja dla bardzo majętnych. Chyba się zainspiruję" - stwierdziła z kolei Natalia Niemen, córka Czesława i Małgorzaty Niemenów. Pod tym jej komentarzem Mary Rumi dopisała: "Też sądzę, że to dobry koncept i inspirujący" i zwracając się bezpośrednio do Jacka Namysłowskiego zaproponowała, aby w ich ofercie "znalazły się również (dodatkowo po pytaniu: jak to jest być dzieckiem Z.N.) dwie - zupełnie różne - odpowiedzi na nurtującą fanów Zbigniewa kwestię: Jakim był ojcem?".

Natalia Niemen pociągnęła wątek, ironizując: "Jeżeli Was o podobne rzeczy pytają, to oddycham z ulgą. Dodałabym jeszcze kilka pytań typu: Jaki miał wpływ na Pani gusta muzyczne? Co, by dziś zrobił? A co, by pomyślał? Jakiego papieru toaletowego, by dziś używał? Czy Pani ojciec, gdyby żył w dzisiejszym świecie, napisałby kolejny "Dziwny jest ten świat"? A ja jebut takich. A nie! Nie mogę! Pokornie wszak trzeba respondować, bo piniondz do kieszonki się sypie. Kurła... a gdyby naprawdę w taki układ finansowany wejść?".

Ostatecznie większość internautów pożałowała, że nie są majętni. Niektórzy docenili Jana Emila Młynarskiego za... poczucie humoru. Ten jednak utrzymuje, że jego propozycja jest serio.