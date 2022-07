Szesnastoletni Shane jest jednym z trójki dzieci Taylora i Alison Hawkinsów. Chłopiec pojawił się na występie lokalnego zespołu The Alive. Na dachu budynku zasiadł za perkusją i zadedykował tacie przebój Foo Fighters "My Hero" z 1997 roku.

Na nagraniu widać, że talent do perkusji odziedziczył po ojcu. Jego zachowanie i ruchy za zestawem są także podobne do tego, co robił Taylor Hawkins. Według autora TikToka, obserwatorzy mieli problem, by powstrzymać łzy.

Wideo Taylor Hawkins’ Son Shane Plays Drums for Tearjerking Cover of “My Hero”: Watch

Zespół The Alive, z którym zagrał ma pewne związki z Foo Fighters - kilkukrotnie był supportem przed innym zespołem Hawkinsa, Chevy Metal. Grali także przed Foosami w Chile zaledwie tydzień przed śmiercią perkusisty.

Pod koniec marca Taylor Hawkins został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym w Bogocie (Kolumbia), kilka godzin przed planowanym występem zespołu na Festival Estéreo. Miał zaledwie 50 lat.

Świat rocka pogrążył się w żałobie, bo muzyk przez wiele lat miał świetne stosunki z innymi artystami. Kondolencje składali m.in. Paul McCartney, Stevie Nicks, Red Hot Chili Peppers, Rush, Liam Gallagher, Travis Barker, Miley Cyrus i Alanis Morissette, z którą występował na początku kariery. Za pozwoleniem rodziny Hawkinsa, w najbliższym czasie pozostali członkowie Foo Fighters zagrają koncerty upamiętniające perkusistę. Wezmą w nich udział zaproszone gwiazdy powiązane z Hawkinsem na przestrzeni lat. Jeden odbędzie się na stadionie Wembley, a drugi stadionie Dodger w Los Angeles.