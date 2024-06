Związek założyciela zespołu Łzy - Adama Konkola - z wokalistką Paullą był niegdyś sensacją dla mediów. Para żyła ze sobą w zgodzie, ich miłość kwitła i potrafili dogadać się także w sferze zawodowej. Stworzyli wspólnie kilka piosenek, które przed laty mogły cieszyć się statusem znanych przebojów. W 2008 r. doczekali się narodzin syna - Adama. Muzycy po pewnym czasie rozstali się, jednak w dalszym ciągu oboje wychowują swoją pociechę i utrzymują ze sobą zdrowe kontakty.

Syn gwiazdorskiej pary nie chce pracować w branży muzycznej

Syn Paulli i Adama Konkola ma już 16 lat i zaczyna poważnie myśleć o swojej przyszłości. Okazuje się, że nie chce iść w ślady rodziców. Ma zupełnie inny plan na to, co będzie robił dalej w swoim życiu. Paulla wyznała niedawno, że syn ma bardzo dobry słuch i talent do gry na perkusji, jednak nie jest zainteresowany karierą muzyka.

"Oboje z Adamem uważamy, że Adaś ma wybitny talent do perkusji. On się po prostu z tym urodził. Ja pamiętam, że miał około 10 lat i pojechał na próbę z muzykami. U mnie wtedy grał świetny perkusista - Mariusz Mocarski. Podczas przerwy Adaś zaczął grać na perkusji i moi muzycy uznali, że jest świetny. Nigdy nie uczył się grać na tym instrumencie, ale ma bardzo dobry słuch. Natomiast nie chce tego robić" - opowiedziała piosenkarka w rozmowie z Plotkiem.

Syn Paulli i Adama Konkola ma już plan na przyszłość

"Ja bardzo żałuję, ale nie chcę go zmuszać" - dodała Paulla. Wyjawiła przy okazji, w jakim kierunku zamierza pójść jej syn. Adam wybrał w szkole profil filmowy i chce pracować w montażu lub reżyserii.

Wokalistka jest dumna ze swojej pociechy

Paulla zdradziła również, że jej syn jest wszechstronnie uzdolniony. Posługuje się dwoma językami na bardzo zaawansowanym poziomie oraz zgłębia wiedzę i przygotowuje materiały do publikacji w serwisie YouTube na temat zjawisk paranormalnych. Gwiazda nie może wyjść z podziwu i przy każdej możliwej okazji chwali syna, z którego jest bardzo dumna.

"Adaś z charakteru jest introwertyczny. Jest raczej samotnikiem, bardzo spokojnym. Ma też bardzo dużą cierpliwość. Mogę się też pochwalić, że jeśli chodzi o szkołę, to właściwie nie było roku szkolnego, żeby Adaś nie dostał od dyrekcji czy nauczycieli pochwały za bardzo wysoką kulturę osobistą. Jest też wrażliwy i pomocny. Z własnej woli udziela się w schronisku dla bezdomnych kotów" - powiedziała Paulla w jednym z ostatnich wywiadów.