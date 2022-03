Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy.

Chłopak od jakiegoś czasu próbował swoich sił w muzyce - najpierw jako elektroniczną pod pseudonimem DeadHead.

W serwisie YouTube można znaleźć m.in. remiks przeboju "See You Again" Charliego Putha i Wiza Khalify z filmu "Szybcy i wściekli 7" oraz autorską piosenkę Allana, pt. "What.

W późniejszym czasie młody muzyk skupił się na brzmieniach rapowych. Krupa wyprodukował muzykę do utworu Marcina Najmana, będącego zapowiedzią gali jego własnej federacji walk typu freak-fight.

Allan Krupa debiutuje jako Enso

Teraz Allan postanowił zadebiutować także jako raper.

Pod pseudonimem Enso wypuścił właśnie singel, pt. "Lambada" z dość mocnym tekstem.

"Tańczę Lambada / Jak widzę, co się odpie***la" - rapuje Allan.

Mamie rapera, Edycie Górniak, chyba nie przeszkadzają wulgaryzmy w tekście syna, bowiem w ramach prezentu na 18. urodziny, sfinansowała mu teledysk do piosenki.

"Od dawna już chciałem trochę zejść z pleców mojej mamy, bo myślę, że wystarczająco już zrobiła dla mnie. I to jest szansa, którą ona mi daje, żeby zacząć żyć na siebie" - skomentował to w rozmowie z portalem "Jastrząb Post" Allan.

Edyta Górniak z synem w piosence? Allan Krupa komentuje

"Jastrząb Post" donosi także, że wkrótce możemy doczekać się wspólnej piosenki Allana z jego mamą.

Allan w wywiadzie z portalem przekazał, że niedługo pojawi się taki utwór. Nie będzie to jednak rap.

"Mogę zdradzić, że bardzo niedługo będzie. Może nie hip-hopowy, ale będzie to bardzo duże zaskoczenie, bo jest to nowość i w moim stylu i w stylu mojej mamy. Myślę, że będzie to pozytywne zaskoczenie" - zapowiedział.

