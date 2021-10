Sylwia Grzeszczak była zazdrosna o Natalię Szroeder? "Nie jestem ze stali"

Sylwia Grzeszczak i Liber poznali się 15 lat temu, w 2006 roku. Wokalistka stawiała dopiero pierwsze kroki w show-biznesie. Pojawiła się wtedy na castingu do grupy Ascetoholix, której Liber był członkiem. Co ciekawe, raperowi polecił Sylwię sam Jacek Cygan, który był pod wrażeniem jej talentu, gdy widział ją w polsatowskim "Idolu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Sylwia Grzeszczak we łzach TVP

Sylwia Grzeszczak i Liber - historia wielkiej miłości

W 2008 roku duet Grzeszczak i Liber stał się rozpoznawalny za sprawą "Co z nami będzie?" i "Mijamy się". Niedługo potem Sylwia zaczęła wydawać własne utwory, ale mimo to w nich także pojawiał się Liber. Był rok 2011 i zaczęto plotkować o relacji, która łączy muzyków poza pracą. Okazało się, że para jest w szczęśliwym związku, a w 2014 roku została małżeństwem. W 2015 roku na świat przyszła ich córka, Bogna.

Reklama

Instagram Post

Choć wydaje się to wspaniała historia ich miłości nie miała na sobie żadnego cienia, to niedawno Sylwia Grzeszczak przyznała, że bardzo bolały ją plotki o rzekomym romansie Libera z Natalią Szroeder. Przypomnijmy, że gdy Sylwia rozpoczęła solową karierę, jej miejsce w duecie z Liberem zajęła właśnie Natalia. Ich przeboje "Nie patrzę w dół" czy "Wszystkiego na raz" przez długo nie schodziły z polskich list przebojów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liber Mijamy się

Sylwia Grzeszczak i Natalia Szroeder

Grzeszczak i Liber dbają o swoją prywatność, dlatego nie pokazują publicznie swojej córki, ani nie opowiadają w mediach o swoim życiu. W pewnym momencie w tabloidach pojawiały się informacje, że Grzeszczak "jest zazdrosna o Szroeder", a początkująca w show-biznesie Natalia miała "mącić w ich związku". Wokalistka jednak zrobiła wyjątek i w kontekście do tych doniesień, pokazała mediom i fanom, że między nią a Natalią może istnieć jedynie sztuczna rywalizacja, którą widzą tylko media.



W rozmowie z Vivą.pl, gwiazda wyznała, że plotki na temat jej męża oraz wspólnego otoczenia były dla niej bardzo trudne do zniesienia. "Nie jestem ze stali. Bolą mnie plotki dotyczące mojej prywatności i nie ma co udawać, że jest inaczej. Nieraz czytałam o tym, że moje małżeństwo się rozpada, że nie szanujemy się z mężem, że w naszej relacji są osoby trzecie. I chociaż tego typu artykuły nie ranią mnie już tak jak jeszcze kilka lat temu, to wiem, że za ich wymyślaniem ktoś stoi. Że 'życzliwymi' informatorami dziennikarzy są osoby z mojego otoczenia. Ale ja nie sprzedają prywatności, nie zależy mi na tym i nigdy nie będzie" - wyznała jurorka "The Voice of Poland".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwia Grzeszczak na Sylwestrowej Mocy Przebojów: Siła i melancholijność INTERIA.PL

Sylwia Grzeszczak i Liber najwidoczniej musieli wiele razem znieść - łącznie z nieprawdziwymi informacjami wychodzącymi z prasy, ale z pewnością scementowało to ich małżeństwo. Jak sama mówiła Grzeszczak - miłość oraz różnice w charakterze są dla nich ważne. "Ja chyba jestem taki urwis, a ty jesteś spokojny" - mówiła o Liberze w "Dzień Dobry TVN".

Sylwia Grzeszczak jest jurorką 12. edycji "The Voice of Poland". Jej dyskografię zamyka album "Tamta dziewczyna" z 2016 roku. W kwietniu 2021 roku pokazała światu premierowy singel, "Prawda o nas".