Sylwia Banasik-Smulska (Studio Accantus) debiutuje solo. "Fajerwerki" i Rafał Jonkisz w teledysku

"Fajerwerki" to tytułowy utwór z nadchodzącej płyty, która powstaje we współpracy z pianistą i kompozytorem - Adamem Pietrzakiem. Sylwia Banasik-Smulska zapowiada dużą różnorodność gatunkową. Album ukaże się w 2022 roku.

Singel opowiada o relacji, w której jedna strona chce przysłowiowych fajerwerków. Widzi na nie realną szansę - gdyby tylko dostała znak, rozświetliłaby szarą rzeczywistość i wniosła ogrom radości do takiej znajomości.

"Będzie dla mnie wielką radością, jeżeli ktoś utożsamiając się z podmiotem, dostanie zastrzyk energii do działania! Kto wie, może w jego życiu rozbłyśnie cała masa fajerwerek? Tego życzę każdemu, kto ich jeszcze nie doświadczył, lub za nimi tęskni" - mówi Sylwia Banasik-Smulska.



Wideo Sylwia Banasik-Smulska - Fajerwerki (Official Music Video)

Do singla nakręcony został fabularny teledysk. Na jego potrzeby Sylwia po raz pierwszy w życiu skoczyła ze spadochronem wraz z doświadczonym w tej dziedzinie Rafałem Jonkiszem. Rafał - Mister Polski 2015 i uczestnik programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (2016) - z kolei zadebiutował w roli aktorskiej.

Kim jest Sylwia Banasik-Smulska?

Przez prawie 10 lat była główną wokalistką Studio Accantus, zdobywając milionowe wyświetlenia przy coverowanych utworach.

Użyczyła swojego głosu do polskiej wersji filmu Disneya - "Piękna i Bestia", w którym śpiewała partie wokalne Belli, tytułowej bohaterki. Jej głos można było też usłyszeć w takich produkcjach, jak m.in. "Ralph Demolka", "Pokemony w dżungli", "Barbie" oraz musicalach "Rodzina Addamsów", "Miss Saigon" i "Evita".

Prywatnie Sylwia jest na co dzień mamą rocznej Marysi, a jej pasją jest szeroko pojęta sztuka - teatr, musical, taniec i śpiew.