Sylwestrowa Moc Przebojów 2021/2022 - Sylwester Szczęścia w Polsacie! Kto wystąpi?

Po dwuletniej przerwie stacja Polsat powraca na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku - Sylwester Szczęścia 2021/2022 w Polsacie! Na imprezie pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban i Paweł Domagała.

Bajm będzie jedną z głównych gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021/2022 AKPA