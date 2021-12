Sylwester TVP 2021/2022: Zagrał na perkusji, prawie nic nie widząc!

Wiadomości

Wśród gwiazd disco polo, które uświetnią Sylwester Marzeń z Dwójką, jest zespół Playboys. Fani przeboju "Lejde" powinni życzyć muzykom, by podczas koncertu nie mieli problemów z ostrością widzenia... A to dlatego, że kilka lat temu perkusiście Playboys, w trakcie sylwestrowego występu, wypadły z oczu soczewki. Był to nie lada problem, gdyż muzyk ma wadę wzroku sięgającą 14. dioptrii na minusie.

Playboys będzie jedną z gwiazd sylwestra w TVP AKPA