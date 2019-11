Sylwester Polsatu 2019/2020: Znamy pierwsze gwiazdy imprezy

Pojawiają się pierwsze szczegóły Sylwestrowej Mocy Przebojów, czyli pożegnania roku z Polsatem. Na razie trwają jeszcze rozmowy w sprawie lokalizacji imprezy, która na przełomie 2018 i 2019 r. odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Sławomir i Kajra, Michał Szpak, Michał Wiśniewski, Grzegorz Hyży, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Feel, Enej, Mateusz Ziółko, Piersi, Cleo, Ola Szwed i Łobuzy. Zagraniczną gwiazdą była Liz Mitchell, która przypomniała największe przeboje grupy Boney M.



W ubiegłych latach Sylwestrowa Moc Przebojów organizowana była na placu przed Spodkiem w Katowicach. Przenosiny do Chorzowa związane były z organizacją Szczytu Klimatycznego COP24.



Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat tego, gdzie odbędzie się tegoroczna impreza. Trwają rozmowy zarówno z władzami Katowic, jak i Stadionem Śląskim.



Poznaliśmy za to pierwszych wykonawców sylwestrowej zabawy Polsatu, którzy zostali ujawnieni w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Mowa o tanecznym zespole La Bouche i polskim duecie Long & Junior.



Grupę La Bouche założyli we Frankfurcie w 1994 r. producenci Frank Farian (stał za sukcesami Boney M, Mili Vanilli i No Mercy), Ulli Brenner i Amir Saraf.

Do współpracy wybrali pochodzących z USA wokalistkę Melanie Thornton i rapera Lane'a McCraya.

Wkrótce zespół podbił europejskie dyskoteki swoimi przebojami. Debiutancka płyta formacji "Sweet Dreams" ukazała się w 1995 roku i zawierała takie numeru jak "Be My Lover", "I Love to Love" i "Sweet Dreams (Ola ola e)".



Zespół osiągnął błyskawiczny sukces, a debiutancki krążek pokrył się złotem m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Francji.

Thornton nagrała jeszcze jeden album z La Bouche. Trzy lata później światło dzienne ujrzała płyta "S.O.S.", która jednak nie mogła mierzyć się z popularnością debiutanckiego wydawnictwa.

W 2000 r. drogi członków wokalistki i zespołu rozeszły się. Amerykanka zapragnęła robić karierę solową, a w La Bouche zastąpiła ją Natascha Wright. Thornton zginęła w listopadzie 2001 r. w katastrofie samolotu w pobliżu Zurychu.

Kolejną wokalistką La Bouche była mająca nigeryjsko-szwedzkie korzenie Kayo Shekoni. Od 2015 r. za mikrofonem stoi pochodząca z Węgier Sophie Cairo.

Z kolei Long & Junior to jeden z przedstawicieli rodzimej sceny tanecznej. Do największych przebojów duetu należą utwory "Kolorowa sukienka" (ponad 79 mln odsłon), "Tańcz, tańcz, tańcz" (69 mln), "Bądź moją królową" (45 mln) czy najnowsza "Osiemnastka".