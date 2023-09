Sylvatica: Posłuchaj utworu z nowej płyty "Cadaver Synod"

Trzeci longplay Duńczyków zmiksował i poddał masteringowi Quentin Høegh Nicollet w Black Sun Audio.



Premierę płyty "Cadaver Synod" zaplanowano na 20 października. Jej wydaniem zajmie się rodzima Target Records / Mighty Music. Album dostępny będzie w wersji cyfrowej oraz na winylu.



“Płyta zagłębia się w mroczne opowieści ze Średniowiecza, którym towarzyszą m.in. niepokojące dźwięki kościelnych organów, thereminu (instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych) i chorałów gregoriańskich. Owocem tego jest zbiór ponurych i nastrojowych kompozycji wzbogaconych o brzmienie syntezatorów i organów Hammonda przywołujących nostalgiczny klimat lat 70. z okazjonalnymi wpływami doom metalu" - czytamy o nowym albumie Sylvatiki, której muzyka łączy w sobie pierwiastki melodyjnego death metalu i folk metalu.



Reklama

Ile w tym prawdy, możecie sprawdzić słuchając premierowego utworu "Titivillus":

Wideo SYLVATICA - Titivillus (visualizer/lyric video)

Sylvatica - szczegóły longplaya “Cadaver Synod" (tracklista):

1. "Strife"

2. "Papa Poltergeist"

3. "Titivillus"

4. "Pope Innocent VIII"

5. "Song Of The Leper"

6. "Scapegoat"

7. "In The Eyes Of God"

8. "Song Of The Leper" (wersja akustyczna).