Świeżość na polskiej scenie? OSQAR prezentuje singel "Bergamotka i Paczula"

W Def Jam Recordings Poland zapachniało świeżością i orzeźwieniem - w bukiecie labelu pojawił się nowy artysta. Wraz z tajemniczymi zapowiedziami na kanałach społecznościowych wytwórni do zaprzyjaźnionych mediów i artystów zostały rozesłane przesyłki pachnące hitem.

Znalazło się w nich bowiem nie tylko zaproszenie do wysłuchania pierwszego numeru artysty w wytwórni, ale również skomponowane przez niego unikatowe perfumy we współpracy z Mo61 Perfume Lab. Wyczujemy w nich nuty bergamotki i paczuli, co nie jest przypadkowe. Dziś już wiemy, że esencją zamieszania jest OSQAR, a "Bergamotka i Paczula" to jego pierwszy singel w barwach legendarnej wytwórni. Intryguje, przyciąga uwagę i nie pozwala o sobie zapomnieć, kandydując do miana jednego z najgorętszych odkryć tego roku."

Najnowszy singel to nie tylko solidne rapowe skille, ale i świeżość z potężną dawką energii, którą otrzymujemy na dynamicznym bicie od Faded Dollars znanego z produkcji między innymi dla Kukona. Całość dopełnia czarno biały teledysk, nakręcony w warszawskim studio Aligator, a za kamerą stanął Hien, który zrealizował klipy między innymi dla Hodaka czy duetu Noah/Megot.

Clip OSQAR Bergamotka i Paczula

Kim jest OSQAR?

Debiutujący OSQAR to pochodzący z Lubina 21-letni raper, który swoją muzykę zaczął wydawać na kanale Microphone Killah (obecnie 47movement), aby następnie w 2021 wypuścić swoją pierwszą EPkę pt. "Niebo". Materiał ten pojawił się na kanale Kstyka, zbierając pierwsze propsy, wtedy jeszcze pod innym pseudonimem.

OSQAR od tego czasu regularnie dzieli się swoją twórczością, ukazując szeroki wachlarz umiejętności, od klasycznych boombapowych numerów, po nowsze brzmienia. Jego najpopularniejszy solowy singel "Dla Ciebie" to zbliżający się do miliona wyświetleń lovesong. Melodyjny wokal Osqar mogliśmy również usłyszeć na najnowszej płycie Okiego w utworze "Fresh Water Soda".

