Świetliki odgrzewają kotleta: "Cacy Cacy Fleischmachine" w całości

Wydany pierwotnie w 1996 r. drugi album Świetlików "Cacy Cacy Fleischmachine" zostanie wydany ponownie, a cały materiał jest grany na najbliższych koncertach.

Następca płyty "Ogród koncentracyjny" (1995) podobnie jak poprzednik zawierał teksty pisane przez Marcina Świetlickiego jeszcze nie na potrzeby zespołu, ale wydawane jako wiersze.

Otwierający album "Cacy Cacy Fleischmachine" utwór "Pies" to polska wersja "I Wanna Be Your Dog" z repertuaru dowodzonej przez Iggy'ego Popa grupy The Stooges.

Świetliki na swoim facebookowym profilu informują o wznowieniu "Cacy Cacy Fleischmachine" w ramach "uświęconej tradycji pt. 'ODGRZEWANIE KOTLETA'".



"Płyta poddana została obróbce stosownej i brzmi lepiej jeszcze. Okładka taka sama. Będą bonusy w postaci juweniliów z czasów CACY CACY i łza się niejedna zakręci w oku niejednym. Kotleta CACY CACY odgrzewamy, gdyż okazało się, że ząb czasu nie nadszarpnął go zbytnio. Nadal smaczny i pożywny. I nadal cacy" - czytamy.

Na najbliższych koncertach grupa prezentować będzie cały materiał z "Cacy Cacy Fleischmachine".



"Zmierzymy się z artystyczną materią tego albumu, który wcale łatwy nie jest. Ale no risk no fun" - zapowiadają muzycy.