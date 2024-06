Orange Warsaw Festival 2024 odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2024 r., na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Wydarzenie jest jednym z tych najważniejszych, dla kulturalnej strony Warszawy, już od kilkunastu lat. Jednocześnie rozpoczyna sezon letnich festiwali. Każda edycja zapewnia line-up, dzięki któremu do Polski zjeżdżają największe światowe gwiazdy. Tak też stanie się w tym roku.

Kto wystąpi na Orange Warsaw Festival 2024 pierwszego dnia?

Pierwszym z headlinerów wydarzenia będzie formacja The Prodigy. Brytyjska grupa nazywana jest ojcami chrzestnymi sceny rave. Ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Początki zespołu sięgają końca lat 80., gdy Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill poznali się w jednym z angielskich klubów. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, natomiast międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land". Formacja wystąpi na warszawskiej scenie w piątek 7 czerwca.

Reklama

Kto będzie najważniejszą gwiazdą drugiego dnia festiwalu?

Headlinerem drugiego dnia festiwalu okazała się Nicki Minaj. Amerykańska raperka jest uznawana za jedną z najważniejszych kobiet w historii hip-hopu. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się w 2004 r. - występowała wtedy z innymi artystami, jako wokal wspierający. Dopiero w 2010 r. Nicki wydała dwa single, które zwiastowały jej debiutancki, autorski album. Artystka znana jest z przebojów, takich jak "Starchips", "Super Bass", "Anaconda". Zyskała ogromną popularność dzięki swojej bezkompromisowości i charakterystycznemu scenicznemu wyglądowi. Raperka zaprezentuje się warszawskiej publiczności 8 czerwca.

Spotify

Zagraniczne gwiazdy na Orange Warsaw Festival 2024

Na Orange Warsaw Festival 2024 nie zabraknie także innych zagranicznych gwiazd. Wystąpią m.in. Troye Sivan - nowa ikona muzyki pop, Skepta - jedna z kluczowych postaci grime'u, Jessie Ware - ważny głos w brytyjskim popie, Jungle - ekscytujący brytyjski projekt, odnoszący ogromne sukcesy w UK, Yungblud - buntownik, stojący na czele młodego pokolenia, Tommy Cash - estoński raper i artysta wizualny, Libianca - wschodzący talent R&B i afrobeatu.

Polscy artyści na OWF 2024

Polska reprezentacja podczas Orange Warsaw Festival 2024 również ma się bardzo dobrze. Na warszawskich scenach nie zabraknie naszych rodzimych artystów. Wystąpią: PRO8L3M - hip-hopowa formacja, podbijająca świat rapu w ostatniej dekadzie, Mrozu - gwiazda Męskiego Grania i wielokrotny zdobywca Fryderyków, Kwiat Jabłoni - folk-popowy duet, znany w całym kraju, Kaśka Sochacka - autorka oryginalnych ballad i rosnący fenomen, Dawid Tyszkowski - objawienie młodego pokolenia popu, nita - dynamicznie rozwijająca się artystka.

Znamy cały line-up Orange Warsaw Festivalu

Tak prezentuje się pełny line-up imprezy:

7 czerwca

The Prodigy

YEAT

Skepta

YUNGBLUD

Ken Carson

Kenya Grace

Mrozu

Dawid Tyszkowski

Tommy Cash

Kwiat Jabłoni

8 czerwca

Nicki Minaj

Troye Sivan

Jungle

Omar Apollo

Jessie Ware

Probl3m

Libianca

Kaśka Sochacka

nita

Ile kosztują bilety na Orange Warsaw Festival 2024?

Obecnie trwa sprzedaż ostatniej puli biletów "Final Call Tickets" na Orange Warsaw Festival 2024. Ceny wejściówek prezentują się następująco:

Karnet 2 dni 699 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) 699 zł

Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange 594 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla Klientów Orange 594 zł

Karnet 2 dni ze zniżką dla dzieci 350 zł

Pakiet łączony: karnet Orange Warsaw Festival + karnet Open'er Festival 1624 zł

Bilet jednodniowy 459 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) 459 zł

Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange 390 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla Klientów Orange 390 zł

Bilet jednodniowy ze zniżką dla dzieci 230 zł

Karnet parkingowy N (dla osób z niepełnosprawnością) 54 zł

Bilet parkingowy 7 czerwca N (dla osób z niepełnosprawnością) 32 zł

Bilet parkingowy 8 czerwca N (dla osób z niepełnosprawnością) 32 zł

Karnet 2 dni VIP 1499 zł

Bilet jednodniowy VIP 1009 zł