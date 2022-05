Supernaładowani! Cinemon z nowym utworem "Supercharged"

Cinemon wraca z nową piosenką. W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy supernaładowani. Uciekamy do przodu, angażując się w nowe projekty, po to by nie musieć stawiać czoła temu, co za nami. Takie są oczekiwania: młody dynamiczny zespół, deadline’y i asapy. Marchewka, do której nigdy nie dobiegniemy, bo gdy już się wydaje, że tam jesteśmy, pojawia się kolejny nieuchwytny cel, wymagający jeszcze większego poświęcenia. O tym jest właśnie "Supercharged" - najnowsza piosenka grupy.

Cinemon - "Supercharged". Zobacz teledysk!

Wideo Cinemon - Supercharged (official video)

"Numer jest z jednej strony bardzo prywatny - opowiada o tym, jak się czuję we własnej głowie, bo mam przerost ambicji i nie umiem odpuścić" - opowiada Michał Wójcik, lider zespołu.

"Jednocześnie mam wrażenie, że jest uniwersalny - że widzę to samo szaleństwo i bieg do przodu w oczach ludzi. Wszyscy w tym jesteśmy, cały świat - indywidualnie i w skali makro. Na dodatek nie umiem tego jednoznacznie skrytykować - czuję, że mi to szkodzi, ale nadal biegnę. Robienie rzeczy na stu wątkach na raz jest uzależniające. Myślę, że punkt docelowy tej gonitwy nie będzie niczym dobrym, ale nikt nie wie jak to przerwać. To właśnie my - supernaładowani" - dodaje.

Wideo Cinemon - So Naive (LIVE at CAVATINA Studio)

W odróżnieniu od większości utworów Cinemon wyprodukowanych samodzielnie, tym razem za produkcję zarówno singla, jak i nadchodzącej płyty, odpowiada Piotr Grzegorowski - gitarzysta i producent wrocławskiej grupy Monsieur Premiere.

"Znamy się od lat, jeszcze z wczesnych koncertów Cinemona, które Piotrek z ekipą odwiedzali. W pewnym momencie sami zaczęli nagrywać rzeczy, którymi się totalnie jaraliśmy. Korciła nas produkcja stadionowa, ale wybraliśmy podwrocławską szopę. Surowość jak zwykle zwyciężyła" - tłumaczy Wójcik.

Z kolei autorem szalonego wideo obrazującego tę gonitwę jest youtuber, producent teledysków i muzyk, Wojtek Szumański.

"Wojtek posiada specyficzne poczucie humoru, które zresztą widać w jego piosenkach i teledyskach. Pomyślałem, że potrzebujemy czegoś równie niedorzecznego, tylko mocniej, szybciej i jeszcze bardziej absurdalnie. Wojtek powiedział: proszę bardzo" - wspomina gitarzysta.

"Supercharged" to pierwszy z kilku singli zapowiadających płytę, która ujrzy światło dzienne w 2023 roku.