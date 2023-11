Amerykanie wystąpią 27 lutego 2024 roku w warszawskiej Proximie i dzień później na deskach klubu Kwadrat w Krakowie.

Zespół przyjedzie do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej "Remember… You Must Die", siódmy album Suicide Silence, którego premiera w barwach niemieckiej Century Media Records odbyła się w marcu.

Regularna sprzedaż biletów na polskie koncerty Suicide Silence - organizowane przez Live Nation Polska - ruszy w czwartek, 9 listopada.

Koncertowy teledysk do singla "Dying Life" z nowej płyty Suicide Silence możecie zobaczyć poniżej:

