Strigoi: Drugi album gotowy. Kiedy premiera płyty "Viscera"?

Formacja Grega Mackintosha (gitarzysty Paradise Lost) i Chrisa Casketa (byłego basisty Extreme Noise Terror) nagrywała tym razem w angielskim studiu Orgone pod okiem Jaimego Gómeza Arellano.

Miksem zajęto się w amerykańskim studiu Godcity, gdzie za konsoletą zasiadł Kurt Ballou, gitarzysta Converge. Za mastering odpowiadał z kolei Brad Boatright ze studia Audiosiege w Portland w stanie Oregon. Okładkę płyty "Viscera" zaprojektował amerykański artysta Brian Sheehan.

Drugi album ekstremalnej grupy z Anglii wyda nowa wytwórnia - francuska Season Of Mist. Materiał, którego premierę zaplanowano na 30 września, dostępny będzie w edycji CD (digipack), na winylu (także jako album dwupłytowy) oraz drogą elektroniczną. Przypomnijmy, że "Abandon All Faith", debiutancki longplay Strigoi z 2019, ukazał się w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Nowego utworu "King Of All Terror" Strigoi możecie posłuchać poniżej:

Wideo STRIGOI - 'King Of All Terror' (official audio) 2022

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego w lipcu wideoklipu do "Hollow", pierwszego singla z nowego albumu Anglików:

Clip STRIGOI Hollow

Oto program albumu "Viscera":

1. "United In Viscera"

2. "King Of All Terror"

3. "An Ocean Of Blood"

4. "Napalm Frost"

5. "Hollow"

6. "A Begotten Son"

7. "Bathed In A Black Sun"

8. "Byzantine Tragedy"

9. "Redeemer"

10. "Iron Lung".