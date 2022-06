Stratovarius zapowiada nową płytę "Survive"

Płyta "Survive" będzie mieć swą premierę 23 września. Jej wydaniem zajmie się hamburska earMUSIC. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD oraz w kilku odsłonach winylowych, w tym jako dwupłytowy album winylowy.

"Eternal", poprzedni longplay symfonicznych powermetalowców z Helsinek, trafił na rynek we wrześniu 2015 roku.

Nowy album Stratovarius pilotuje już rozpoczynający go utwór tytułowy. Do singla "Survive", wydanego cyfrowo 3 czerwca, powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Stratovarius Survive (Graphic Video)

Oto program albumu "Survive":

1. "Survive"

2. "Demand"

3. "Broken"

4. "Firefly"

5. "We Are Not Alone"

6. "Frozen In Time’

7. "World On Fire"

8. "Glory Days"

9. "Breakaway"

10. "Before The Fall"

11. "Voice Of Thunder".