Płyta "To!" pierwotnie wydana w lutym 2013 r. to siódmy album zespołu Strachy na Lachy. Niemal natychmiast zyskał status Złotej Płyty. Z tego albumu pochodzi wyjątkowo aktualny kawałek "I can't get no gratisfaction", traktujący o internetowym hejcie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strachy Na Lachy Mokotów

Wytwórnia SP Records, w związku z licznymi prośbami fanów, przedstawia reedycję "!To!" na winylu. Będzie to wydanie jednopłytowe (1x180 gram), w dwóch wersjach kolorystycznych - zielonej (transparentnej) i niebieskiej (transparentnej). Wydawnictwo przygotowano w nowym, analogowym masteringu, dzięki czemu uzyskano przestrzenne brzmienie.

Nakład będzie limitowany, ale jego liczbę ustalą sami kupujący - płyta była dostępna w sprzedaży w ograniczonym czasie, do 10 lutego. Dla miłośników analogowego brzmienia pojawią się także kasety magnetofonowe.

Dodajmy, że do sieci właśnie trafił teledysk "Łuski krokodyla" promujący wydaną w październiku 2021 r. płytę "Piekło".

- Pisanie to jest najlepszy czas w życiu. Coś jak seks stulecia. Kiedy nazajutrz patrzysz na kartkę i jesteś zadowolony z tego co tam się znalazło, to jest to uczucie trudne do opisania - mówił Krzysztof "Grabaż" Grabowski w rozmowie z Interią.

Clip Strachy Na Lachy Łuski krokodyla