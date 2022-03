Sting cały czas angażuje się w pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. 7 marca opublikował w mediach społecznościowych nową, akustyczną wersję swojego utworu "Russians" z wydanej w 1985 roku płyty "The Dream of the Blue Turtles".

"Od lat rzadko wykonywałem tę piosenkę, ponieważ nigdy nie sądziłem, że znów będzie aktualna" - skomentował. "W świetle krwawej i żałośnie błędnej decyzji jednego człowieka, by najechać pokojowego, nie zagrażającego mu sąsiada, piosenka ta jest kolejnym apelem o człowieczeństwo. Dla odważnych Ukraińców walczących z tą brutalną tyranią, a także dla wielu Rosjan, którzy protestują przeciwko temu pogwałceniu praw, mimo groźby aresztowania i więzienia" - dodał. Poinformował też, żeby wysyłać paczki do organizacji, o której powiedziała mu reżyserka Małgorzata Szumowska ("Sponsoring").

Kilka dni później stwierdził, że czasy muzyków grających prywatne koncerty dla rosyjskich oligarchów minęły. "Żaden oligarcha w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej, nie jest w stanie zarezerwować koncertu, ślubu czy przyjęcia. Te dni się skończyły" - zapewnił.

Piosenkarz grał na ślubie syna Michaiła Gutseriewa w Moskwie, gdzie wystąpił u boku Jennifer Lopez. Cała impreza kosztowała miliard dolarów. Gutseriew został w zeszłym roku objęty sankcjami przez UE za bliskie kontakty z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. Został nazwany również "długoletnim współpracownikiem Łukaszenki, odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka oraz represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi".

Teraz organizacja Help Ukraine Center przekazała, że Sting i jego żona przekazali "niezwykle hojną darowiznę". "Ponadto, organizują oni pilnie potrzebne dostawy pomocy humanitarnej do naszych magazynów w Polsce, wysyłając z Wielkiej Brytanii artykuły pierwszej potrzeby: artykuły medyczne, żywność, ubrania i ciepłe koce dla dzieci i kobiet uciekających przed konfliktem oraz dla Ukraińców uwięzionych na terenach objętych konfliktem" - przekazali również.

"Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, ponieważ nadal wspierają nas na tak wiele sposobów. Dziękujemy i prosimy - nie zapominajcie, że Ukraina wciąż płonie i potrzebuje waszego wsparcia" - dodali.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego. Od tego czasu z Ukrainy do Polski wjechało już prawie 1,6 mln uchodźców.