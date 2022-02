Nabywcą katalogu muzycznego artysty jest firma Universal Music Publishing Group (UMPG), która poinformowała w czwartek, że umowa obejmuje zarówno solowe utwory Stinga, jak i te z okresu jego działalności w The Police. W tym klasyki, jak: "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message in a Bottle". UMPG nie ujawniło kwoty transakcji. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się agencja Reuters, chodzi o 300 mln dol., czyli ok. 1,187 miliarda zł.

W swoim oświadczeniu 17-krotny zdobywca nagrody Grammy i trzech Brit Awards wyraził zadowolenie, że od teraz jego dorobkiem muzycznym będzie zarządzać wytwórnia Universal Music Group, z którą współpracuje od wielu lat. Powiedział o niej, że jest jak "zaufany dom", który pomoże mu "nawiązać nowe kontakty z wieloletnimi fanami, ale też przedstawi piosenki nowej publiczności, muzykom i pokoleniom". 70-letni Sting zaznaczył przy tym, że nie zamierza prędko kończyć kariery i "wraca do studia gotowy na kolejny rozdział".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sting i Shaggy o pomyśle nagrania wspólnej płyty TV Interia

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Sting wypuścił nowy album "The Bridge". 30 lipca po raz kolejny wystąpi w Polsce - tym razem na PGE Narodowym w Warszawie.



Sting kończy 70 lat 1 / 16 Sting, a właściwie Gordon Matthew Sumner, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów. Muzyk przyszedł na świat 2 października 1951 roku w Wallsend w Anglii. To jeden z nielicznych wokalistów, który święcił triumfy w zespole, ale także w karierze solowej. Sting występował w The Police zaledwie 9 lat - w latach 1977-1986, co nie zmienia faktu, że wtedy stał się najbardziej rozpoznawalny. Źródło: Getty Images Autor: Lynn Goldsmith udostępnij

Pod koniec ubiegłego roku temu samemu koncernowi katalog utworów sprzedał Bob Dylan (także za 300 milionów dolarów). Rekordzistą pozostaje Bruce Springsteen, który za prawa do swojego dorobku muzycznego zainkasował od Sony Music Group ponad 500 milionów dolarów (według "The Wall Street Journal" była to kwota "pomiędzy" 500 a 600 mln dol., według NBC News - 550 mln).