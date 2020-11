Steven Wilson na Black Friday: Teledysk "Personal Shopper"

10 tys. funtów (równowartość ok. 50 tys. zł) wynosi cena wydanego w tylko jednym egzemplarzu specjalnej edycji "The Future Bites" Stevena Wilsona.

Steven Wilson sprzedał swoją płytę za 10 tys. funtów /Universal Music Polska

Dochód ze sprzedaży wydania "ULTRA DELUXE BOXSET ON OBSOLETE MEDIA" przekazany zostanie na fundację Music Venue Trust, by wspomóc branżę koncertową. Z okazji Black Friday w sieci pojawiła się również specjalna wersja klipu "Personal Shopper".

"ULTRA DELUXE MUSIC PRODUCT ON OBSOLETE MEDIA" to zarazem symbol absurdalnego konsumeryzmu, ale też wyjątkowy prezent dla najbardziej zagorzałego fana Stevena Wilsona.

Akcja jest jednorazowa i nie zostanie powtórzona. Inicjatywa doskonale łączy się z całym procesem kreatywnym tworzenia szóstego albumu solowego przez Stevena. Produkt dla najbardziej aspirujących udowadnia, że pomiędzy artystą a fanem istnieje stała rozmowa.

Wyjątkowa edycja "THE FUTURE BITES" zawiera jednostronny singel 7'' z niewydanym nigdzie indziej utworem "THE TASTEMAKER", jeden egzemplarz wydawnictwa, torba na laptop użyta w teledysku "EMINENT SLEAZE", test pressing "THE FUTURE BITES", test pressing "EMINENT SLEAZE" z b-side'ami "EYEWITNESS" / "IN FLORAL GREEN", test pressing "12 THINGS I FORGOT" z b-side'ami "MOVE LIKE FEVER" / "KING GHOST (TANGERINE DREAM REMIX)", CDR z niewydanym nagraniem z soundchecku z 2016 z coverem, który był grany na żywo tylko na próbie, certyfikat i medal potwierdzający nominację do Grammy dla Stevena Wilsona za "Grace For Drowning" w kategorii Najlepszy miks surround sound, drukowane materiały użyte w klipie do "EMINENT SLEAZE", 6 laminowanych pasów Access All Areas z tras koncertowych, które odbyły się w latach 2011-18, polaroidy z sesji zdjęciowej do okładki "THE FUTURE BITES", oryginalny rysunek Hajo Mueller Stevena Wilsona, ręcznie napisane teksty do utworów wydanych w latach 1996-2020: "Count of Unease", "Follower", "Eminent Sleaze", "Salvaging", "Veneno Para Las Hadas", "Personal Shopper", "The Raven that Refused to Sing", "Dark Matter".

"Ta edycja 'THE FUTURE BITES' doprowadza koncept limitowanych wydawnictw deluxe do logicznego i ekstremalnego końca. Oczywistym było, że musi zostać wydana w jednym egzemplarzu. W wielu sensach bliżej jej do świata sztuki niż muzyki czy luksusowych towarów. Tylko jedna osoba może być właścicielem obrazu, na którym artysta osobiście pozostawił ślady pędzla. Nie ma wariacji, tylko oryginał. Ponieważ boks zawiera dużo elementów, właściciel będzie mógł wybrać, czy chce się nimi podzielić, a może zachowa dla siebie. Czy wystawi gdzieś 'the painting' albo powiesi na ścianie we własnym domu? Gdybym to ja miał decydować, zachowałbym wszystko dla własnych oczu, ale decyzja należy do kupującego" - opowiada Steven Wilson.

Z okazji Black Friday w sieci pojawiła się również specjalna wersja klipu "PERSONAL SHOPPER".

"Utwór jest gdzieś pomiędzy byciem listem miłosnym do zakupów (które uwielbiam!) oraz niezręcznością, jaką odczuwam z powodu podstępną naturą współczesnego konsumpcjonizmu. Klip Lucretii z dużą dawką czarnego humoru idealnie oddaje ten dylemat" - mówi Steven Wilson.

"Utwór jest społeczną krytyką konsumeryzmu oraz tego, jak wypełniamy nasze życia zbędnymi towarami, by czuć się kimś ważnym, kochanym, lepszym. Prawda jest taka, że smutek nie odejdzie wraz z kolejną parą modnych butów. Możemy pozbyć się złych emocji jedynie, gdy zajmiemy się tym, co tkwi w nas samych. Jeśli tego nie zrobimy... Cóż, zostaniemy wtedy z mnóstwem przedmiotów dookoła, ale w środku wciąż będzie pustka. Miałam szczęście, że utwór trwa 6 minut, bo dzięki temu mogłam rozwinąć ciekawą narrację. Moim zamysłem było stworzenie fikcyjnego świata, w którym ludzie kupują towary, ale zapłatą są nie tylko pieniądze, ale też części ciała. To nawiązanie do tego, że im bardziej szukamy odpowiedzi na zewnątrz, tym mocniej znikamy w środku" - dodaje reżyserka teledysku Lucrecia Taormina.

Zapowiadany już przez nas album "THE FUTURE BITES" ukaże się 29 stycznia 2021 r.

Po raz ostatni Wilson w naszym kraju zagrał w lutym 2019 r. w ramach drugiej części trasy "To the Bone Tour 2019". Koncerty odbyły się w Łodzi (Klub Wytwórnia) i Krakowie (Klub Studio).

Twórca znany z Porcupine Tree, Blackfield, No-Man, Storm Corrosion, Bass Comunion od ponad dekady rozwija karierę solową.