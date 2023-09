Śmierć muzyka potwierdził magazynowi "Billboard" przedstawiciel zespołu Smash Mouth. Nieco wcześniej światowe media obiegła informacja o bardzo złym stanie zdrowia muzyka.

Jego menedżer potwierdził, że mężczyzna trafił do hospicjum w związku z ostatnim stopniem niewydolności wątroby. Lekarze uznali, że Harwellowi pozostało raptem kilka dni życia. Przedstawiciel wokalisty poprosił o uszanowanie jego prywatności i najbliższych, w szczególności opiekującej się nim narzeczonej.



Steve Harwell zakończył karierę z powodu problemów zdrowotnych

Steve Harwell zakończył swoją muzyczną karierę w październiku 2021 r. To wówczas wokalista Smash Mouth ( posłuchaj! ) razem ze swoją grupą wystąpił podczas festiwalu piwa i wina - The Big Sip w Bethel w Nowym Jorku. Kilka dni po koncercie zachowanie frontmana zespołu zaczęło obiegać sieć.

Reklama

"To najbardziej chaotyczny występ, jaki widziałam w życiu" - stwierdziła autorka nagrania. Wokalista bełkotał do mikrofonu, groził fanom pod sceną, przeklinał i pokazywał w ich stronę obraźliwe gesty, a nawet zataczał się. Nie był w stanie też śpiewać. W sieci wybuchła burza, a muzyk wystosował oświadczenie, w którym zapowiedział, że odchodzi z zespołu i kończy karierę.

Clip Smash Mouth I'm A Believer

"Od dziecka chciałem być gwiazdą rocka i występować na wyprzedanych stadionach. Przyznam, że miałem okazję przez chwilę żyć jak we śnie. Przyjemnością było występować z moimi kolegami przez te wszystkie lata i nie przychodzi mi do głowy nikt inny, z kim mógłby wyruszyć w tę szaloną podróż" - czytamy w oświadczeniu przekazanym TMZ.com.

Dziennikarze ujawnili natomiast, że taką decyzję Harwell podjął już jakiś czas temu, a jego wstydliwy występ tylko ją przyśpieszył.

Chodziło o poważne problemy zdrowotne wokalisty. W 2013 r. zdiagnozowano u niego kardiomiopatię, czyli chorobę mięśnia sercowego, która doprowadziła do poważnych konsekwencji, m.in.: niewydolności serca. Muzyk przez lata zmagał się też z uzależnieniem od różnych substancji, w tym od alkoholu. Te problemy doprowadziły u niego do wystąpienia encefalopatii Wernickiego, czyli zaburzeń neurologicznych związanych z niedoborem witaminy B1 (choroba występuje często u alkoholików). Symptomami choroby są m.in. zaburzenie ruchów, mowy i pamięci oraz nadmierne pobudzenie.

Clip Smash Mouth All Star

"Steve od ośmiu lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które można było zaobserwować na ostatnim koncercie. Są one powiązane z jego obecnym stanem" - przekazał później zespół w komunikacie dla "The New York Post".



Kim był Steve Harwell?

Steve Harwell był jednym z założycieli grupy Smash Mouth. Formacja powstała w 1994 roku, a ogromną popularność przyniosły im hity "All Star" oraz "I'm A Believer" (cover przeboju The Monkees). Oba zostały wykorzystane w filmie animowanym "Shrek" (2001). Łącznie skład nagrał siedem płyt, a przez niemal 30-letnią karierę sprzedał 10 milionów płyt na całym świecie.



Po rozstaniu z Harwellem nowym wokalistą został Zach Goode. Z nim w składzie zespół nagrał m.in. piosenki "4th of July", "Underground Sun" i cover przeboju Ricka Astleya - "Never Gonna Give You Up".