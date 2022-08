Steve Grimmet był frontmanem grupy Grim Reaper, będącej pionierem New Wave Of British Heavy Metal.

Brat wokalisty, Mark, przekazał wiadomość w mediach społecznościowych.

"Nie wiem, od czego zacząć, więc chyba po prostu powiem wprost. Z wielkim smutkiem muszę powiedzieć wam wszystkim, że mój utalentowany brat niestety odszedł dzisiaj" - napiał.

Muzyk odszedł w wieku 62 lat. Oficjalna przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Grupa powstała w 1979 roku, a Grimmett dołączył do składu jako ich wokalista w 1982 roku. Wystąpił na pięciu albumach studyjnych zespołu. Pierwsze trzy - "See You in Hell", "Fear No Evil" i "Rock You to Hel" - zostały nagrane w latach 1982-1988. Dwa ostatnie - "Walking in the Shadows" i "At the Gates" - zostały nagrane odpowiednio w 2016 i 2019 roku.

W styczniu 2017 roku piosenkarz miał częściowo amputowaną prawą nogę, aby "usunąć infekcję z jego stopy i kości."