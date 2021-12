Steve Bronski odszedł w czwartek 9 grudnia 2021 roku. Współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Bronski Beat przebywał w swoim mieszkaniu. Jak podała jego opiekunka, Bronski zmarł w wyniku pożaru. Josephine Samuel, która opiekowała się Bronskim po tym, jak trzy lata temu doznał udaru, wyznała, że w jego mieszkaniu w londyńskim Soho doszło do pożaru. Unieruchomiony Bronski miał udusić się wydobywającym się na miejscu dymem. W rozmowie z The Guardian opiekunka powiedziała: "Ponieważ doznał udaru, trudno mu było wstać z łóżka. Zmarł z powodu zatrucia dymem".



Samuel jest załamana tym, co się wydarzyło. "Przyszłam go odwiedzić dzień przed śmiercią. Jego śmierć jest dla mnie jak koszmar, bo byłam u jego boku od lat. Czekamy na rejestrację zgonu, zanim ciało zostanie przewiezione do Szkocji na pochówek" - wyznała.



Informacje potwierdził rzecznik londyńskiej straży pożarnej, choć nie powiedział, czy chodzi o Bronskiego. Rzecznik w rozmowie z The Guardian powiedział, że "tego dnia mężczyzna został uratowany z mieszkania na pierwszym piętrze, a następnie zmarł w szpitalu". Rzecznik dodał też, że po zbadaniu terenu, przyczyna pożaru nie budzi podejrzeń o np. podpalenie.



Grupa Bronski Beat powstała, gdy Steve Bronski i Larry Steinbachek poznali Jimmy'ego Somerville'a dzięki filmowi dokumentalnemu "Framed Youth - Revenge of the Teenage Perverts", który został nakręcony na festiwal sztuki LGBTQ. Ich najbardziej znany utwór, "Smalltown Boy" (1983), był zarazem debiutanckim singlem. Synth-popowy klasyk dotarł do trzeciego miejsca na listach przebojów. Wideo opowiada historię młodego geja, który opuszcza rodzinne miasteczko, by szukać wolności w wielkim mieście.



"W tym czasie byliśmy po prostu trzema gejami, którzy założyli zespół - nie czuliśmy się częścią żadnego konkretnego ruchu" - mówił Bronski w 2018 roku w rozmowie z The Guardian. "Oczywiście, wiele lat później okazało się, że było więcej gejowskich artystów, niż opinia publiczna była w stanie uwierzyć".

Po dwóch latach działalności główny wokalista opuścił zespół, ale Bronski Beat kontynuował karierę i w 1985 roku osiągnął kolejny sukces - "Hit That Perfect Beat" dotarło w listopadzie na szczyty list przebojów. Grupa kontynuowała działalność w latach 80. i 90. XX wieku, a w 2017 roku wydała swój pierwszy nowy album od 22 lat, z Bronskim jako jedynym pozostałym oryginalnym członkiem. Larry Steinbachek zmarł w 2017 roku.