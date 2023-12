Przypomnijmy, że o udziale Justyny Steczkowskiej na Eurowizji zaczęło się mówić od września, kiedy to TVP wyemitowało materiał zza kulis "The Voice of Poland".

Po występie Moniki Kluszczyńskiej, która wykonała utwór Loreen, zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji, Steczkowska stwierdziła, że chętnie spróbowałaby podbić Europę raz jeszcze.

"Pomyślałam, że warto raz jeszcze znaleźć w sobie siły, żeby pojechać i przeżyć ten wielki show..." - mówiła.

"Eurowizja w ostatnich latach stała się największym telewizyjnym show wokalnym. Myślę, że mam ciekawy pomysł na piosenkę, która miałaby szansę mieć dobry odbiór. Ale czy zdążę w tym roku mając już zakontraktowanych prawie 50 koncertów? Tego nie wiem..." (śmiech) - dodała Justyna Steczkowska.



Steczkowska pokazuje "Carpe Diem". Fani pytają o Eurowizję

Wokalistka i gwiazda TVP podgrzała atmosferę przed zgłoszenia do Eurowizji w listopadzie, gdy zaprezentowała utwór "Carpe Diem". Elektropopowy numer został też wykonany podczas finału "The Voice of Poland".

Fani piosenkarki uznali, że ten numer mógłby sprawdzić się w konkursie. "Nasz polska Loreen", "Niezła nuta, muzyka i głos na Eurowizję ok", "Eurowizyjny przedsmak" - pisali pod piosenką na Youtube.



Wideo Justyna Steczkowska | „Carpe Diem” | FINAŁ | The Voice of Poland 14

Co szykuje Justyna Steczkowska na Eurowizję? Oto, co zdradziła

Fani dopytywali na Instagramie wokalistkę o możliwość zgłoszenia "Carpe Diem" do walki o Eurowizję. Gwiazda odpowiedziała, zdradzając, że to nie ten utwór będzie jej eurowizyjną propozycja.

"Na Eurowizję jest prawdziwa bomba. Mocny i wielowymiarowy utwór. Z orkiestrą, chórami i mocnym bitem" - mówiła. W kolejnym komunikacie dla fanów przekazała natomiast, że utwór na Eurowizję już jest gotowy i powstał on we współpracy z Hotelem Torino.

Przypomnijmy, że Hotel Torino to Patryk Kumór i Dominik Buczkowski-Wojtaszek, autorzy polskich propozycji na Eurowizję 2020 i 2022 oraz Eurowizję Junior 2018, 2019, 2021 i 2023.

Steczkowska zgłosi się do rywalizacji o wyjazd do Malmo bez względu na to, czy TVP zorganizuje wewnętrzny konkurs czy też publiczne preselekcje. Do tej pory chęć do wyjazdu na Eurowizję zgłosili m.in.: Kuba Szmajkowski, Natasza Urbańska i Anna Jurksztowicz.

Dodajmy, że Steczkowska reprezentowała nasz kraj w konkursie w 1995 roku w Dublinie śpiewając utwór "Sama". Wokalistka - będąca w tamtym czasie u szczytu popularności - nie zawojowała jednak Europy. Ze swoją propozycją zajęła w konkursie, odległe 18. miejsce.

Eurowizja w 2024 roku odbędzie się w dniach 7-11 maja.