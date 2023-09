Pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania.

Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała później, że w sierpniu 2023 r. gwiazda będzie w stanie wrócić na trasę, jednak finalnie została ona odwołana . Na pocieszenie zapowiadano pojedyncze koncerty, gdy wokalistka wróci do zdrowia, lecz w tym wypadku musiałby się zdarzyć prawdziwy cud, byśmy mogli ją jeszcze zobaczyć na scenie.

Reklama

Choć 55-letnia piosenkarka stara się unikać tematów związanych ze swoim stanem zdrowia, jej siostra co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy mediom. Na początku września 74-letnia Claudette Dion w rozmowie z magazynem "Hello!" przyznała, że Celine wkłada sporo pracy w to, by dojść do zdrowia. Niestety postępy są praktycznie niezauważalne.

Celine Dion kończy 55 lat. Czy wróci jeszcze na scenę? 1 / 12 Celine Dion karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 5 lat występowała z repertuarem tradycyjnych francusko-kanadyjskich piosenek. Pierwsze większe sukcesy odnosiła na rynku francuskim, potem - wraz z anglojęzyczną płytą "Unision" - podbiła amerykańskie listy przebojów. Celine Dion w Montrealu w 1987 r. Źródło: Getty Images Autor: PONO PRESSE INTERNATIONALE/Gamma-Rapho

Nowe wieści o stanie zdrowia Celine Dion

Nowe informacje dotyczące stanu zdrowia przekazała serwisowi Radar Online anonimowa osoba z bliskiego otoczenia gwiazdy. "Ledwo może chodzić. Jej plecy są wygięte, a skurcze mięśni, które odczuwa, są nie do zniesienia" - mówiła informatorka. Wokalistka nie chce w ogóle wychodzić z domu i jest coraz bardziej zależna od swoich bliskich.

Aktualnie wokalistka mieszka w Las Vegas, gdzie może korzystać z pomocy "wspaniałego zespołu lekarzy". Pomaga jej także terapeuta na co dzień zajmujący się medycyną sportową. Choć jej siostra mieszka w kanadyjskim Quebec, to cały czas pozostają w kontakcie. Celine Dion ma również na miejscu osoby sobie najbliższe, by mogły natychmiastowo pomóc wokalistce.



Wideo Celine Dion - My Heart Will Go On - Live in Montreal for ABC'S Greatest Hits

Celine Dion jest nieuleczalnie chora. Na co cierpi gwiazda?

Zespół sztywności uogólnionej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.