Stan Borys może już nie zaśpiewać? Nowe informacje w sprawie zdrowia artysty

Stan Borys walczy nie tylko o powrót do zdrowia, ale także o powrót na scenę. Artysta marzy o tym, by znów śpiewać, przed nim jednak długa droga. W jednym z wywiadów zdradził, jak aktualnie się czuje.

Przyjaciele pomagają Stanowi Borysowi /VIPHOTO / East News

Przypomnijmy, że Stan Borys trafił do szpitala na początku lutego. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie. Lekarze zdiagnozowali, że 77-letni wokalista przeszedł udar niedokrwienny, którego efektem był paraliż lewej strony ciała.

Reklama

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" artysta powiedział: "Bywają dobre i słabsze dni. Ta choroba wymaga czasu i cierpliwości. (...) Odważę się powiedzieć, że minął już najgorszy okres, a najtrudniejsza była niemoc".

W tym momencie Stan Borys walczy o to, by znów śpiewać. Lekarze póki co jeszcze nie wypowiadają się na ten temat, wokalista wierzy, że pojawi się jeszcze na scenie, choć sytuacja jest bardzo trudna i wymaga jeszcze długiej rehabilitacji.

"Niestety, mój głos jeszcze śpi. Na szczęście nie straciłem mowy ani pamięci. Powtarzam wiersze i piosenki. Mam nadzieję i wiarę w to, że dojdę też do głosu śpiewanego. Żyję pozytywnymi myślami. Lekarze jeszcze nie chcą się wypowiadać w tym temacie".



Wideo Stan Borys po ciężkim udarze. Jak się teraz czuje? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Partnerka i menedżerka piosenkarza Anna Maleady powiedziała, że artysta walczy, choć jest mu trudno zaakceptować to, co się stało i zmiany, jakie w jego życiu teraz zaszły.



Muzyka wciąż czeka długa i kosztowna rehabilitacja. W akcję pomocy zaangażowali się jego przyjaciele, którzy wystąpili podczas koncertu "Nie jesteś sam", który odbył się 17 czerwca w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia w Warszawie.

Na scenie wystąpili: Kayah, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Jerzy Grunwald, Olga Bończyk, Grzegorz Wilk, Agata Dąbrowska i Andrzej i Jacek Zielińscy.



Wideo STAN BORYS --- ANNA

Sprawdź tekst utworu "Anna" w serwisie Teksciory.pl!

Początki muzyczne Stana Borysa to grupa Blackout (1965-67), w której towarzyszył m.in. Tadeuszowi Nalepie i Mirze Kubasińskiej. Kolejne lata (1968-70) spędził w zespole Bizony (sprawdź utwór "Nie spada z nieba los"!), by później rozpocząć karierę solową (posłuchaj piosenki "Mój przyjaciel deszcz"!).



W połowie lat 70. wyjechał na stałe do Ameryki Północnej, mieszkał w m.in. Chicago i Las Vegas (USA) oraz Toronto (Kanada). Obecnie dzieli swój czas pomiędzy Polskę a USA.



Clip Stan Borys Samotność mego serca

Sprawdź tekst utworu "Samotność mego serca" w serwisie Teksciory.pl!

Wideo STAN BORYS-jaskółka.

Sprawdź tekst utworu "Jaskółka uwięziona" w serwisie Teksciory.pl!

Jubileusz Stana Borysa ze smakiem - Lublin, 11 września 2011 r. 1 / 8 fot. Wojciech Pacewicz Źródło: PAP udostępnij